Arrancan obras de rehabilitación en edificios de Picanya

La dana del 29 de octubre dejó en el aire una serie de proyectos que, ahora se pueden reanudar en Picanya. Entre estos proyectos, ya adjudicados y punto de ponerse en marcha, se encontraba la modernización y mejora de 19 comunidades de viviendas del municipio.

Una iniciativa para la que el trabajo de los diferentes servicios municipales permitió conseguir 4.184.217 euros de fondos de la convocatoria del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación en el ámbito de barrio del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 2021-2026. Un plan que compadece con fondos públicos.

En este mes de septiembre se ponen en marcha los trabajos con una primera intervención en los edificios de la calle Valencia, según ha informado el Ayuntamiento.

Estos fondos irán destinados íntegramente a la mejora de 19 comunidades de vecinos con las que la Oficina Muncipal de Vivienda (Oficina Xaloc) ya había trabajado y coordinado todo un plan de actuaciones de mejora. Estas comunidades se localizan en la C/ Valencia, av. Sta. M. del Puig, C/ San Antonio Abad y av. Señera y forman parte del desarrollo de los años 60 y 70 y por tanto, se trata de fincas que están alrededor de los 50 años de uso razón por la que necesitan una actuación integral de adaptación a los tiempos actuales.

Los trabajos a desarrollar irán en la línea de mejorar la calidad de vida de las viviendas y optimizar su eficiencia enérgetica con una reducción de consumo que, se calcula, puede superar el 60%. En concreto está proyectado intervenir la envolvente completa de estas fincas (fachadas, medianeras, cubiertas...) y también la sustitución de ventanas. Estas mejoras cambiarán por completo el aspecto de estos inmuebles con la instalación de un novedoso Sistema de Aislamiento Técnico Exterior (SATE), una técnica de eficacia y durabilidad contrastada ya en los edificios más modernos.

Este nuevo paquete de ayudas conseguido por los servicios técnicos municipales se suma a otras iniciativas ya en marcha como el proyecto de rehabilitación de las fincas de la zona av. Puig, C/ Ramón y Cajal (de hecho los primeros bloques de viviendas que se construyeron en Picanya) y para los que ya está en marcha un proyecto ARRUR .

