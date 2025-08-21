El área industrial de Catarroja avanza en la recuperación La asociación empresarial destaca el esfuerzo de las empresas y subraya la colaboración público-privada

A. T. Alzira Jueves, 21 de agosto 2025, 11:45

Casi la totalidad de comercios y empresas de Catarroja se vieron afectados por la dana. Estos meses han sido muy duros para la economía local que trata de recuperarse de todos los daños y retomar la actividad.

Un estudio de la Cámara de Comercio realizado seis meses después del desastre destacaba que la actividad en el polígono de Catarroja mostraba una «sensible recuperación» después de la dana, junto a otras áreas como las de Riba-roja del Túria al contrario de lo que pasaba en otras zonas industriales de Albal, Algemesí y Sedaví.

La Associació Empresarial de Catarroja, AECA, indica que «en el caso de Riba-roja de Túria, es lógico porque tiene empresas multinacionales muy fuertes que disponen de un colchón financiero importante, pero lo de Catarroja tiene un especial significado. Estoy muy contenta por la labor que se ha realizado desde el asociacionismo, desde el Ayuntamiento y desde cada una de las empresas que conforman el polígono. Es un excelente ejemplo de colaboración público-privada en el cual han funcionado bien todas las administraciones».

Hay que recordar que esta área industrial tiene una extensión de un millón de metros cuadrados y alberga 600 empresas. La presidenta de los empresarios de Catarroja en AECA, Patricia Muñoz, también incide en la necesidad de poner en marcha la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), un proceso que se inició por parte de AECA y del Ayuntamiento hace tres años y en el cual continúan trabajando.

Desde el pasado mes de enero, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, está realizando visitas semanales a comercios y empresas del municipio para comprobar en primera persona como avanza su recuperación después de las graves afectaciones provocadas por la dana.

Sobre estas visitas, AECA destaca que en los polígonos «la sensación general es muy positiva. Las empresas quieren sentirse escuchadas y también compartir todo aquello que han aportado ante este desastre».

«Estas visitas no son solo para mostrar apoyo, sino para estar junto al tejido económico de Catarroja de una manera útil y efectiva. Escuchamos, detectamos problemas, les informamos e intentamos hacer lo que podamos para agilizarlos», señala la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. En el caso de los comercios han sido más de 60 las reuniones que se han mantenido con los propietarios.