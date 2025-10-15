Alfafar denuncia el «bloqueo» para la reconstrucción tras la dana El alcalde Adsuara reclama al Gobierno más agilidad en la tramitación de las ayudas

P. M. VALENCIA Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:17

El alcalde de Alfafar y diputado de Fondos Europeos de Valencia, Juan Ramón Adsuara, ha denunciado en Bruselas el bloqueo de 36 millones de euros de ayudas europeas destinadas a la reconstrucción del municipio tras la dana, debido a los retrasos y la excesiva burocracia del Gobierno.

Adsuara intervino este martes en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2025, dentro de la ponencia «Resiliencia local y gobiernos intermedios frente a las catástrofes», junto a las vicepresidentas de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix y Reme Mazzolari, y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Todos coincidieron en la reivindicación de una gestión directa de los fondos ante la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tutto.

Adsuara, exige a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, agilidad, eficacia y sensibilidad con las personas afectadas: «La reconstrucción no puede esperar más; necesitamos invertir los fondos europeos donde más falta hacen, a través de los ayuntamientos y las diputaciones», subraya.

Durante el encuentro, el alcalde reivindicó que los fondos europeos sean gestionados directamente por las administraciones locales y provinciales, «porque somos quienes conocemos de cerca la realidad del territorio y las necesidades de nuestra gente».

Insistió en que la reconstrucción de Alfafar avanza, pero no al ritmo que la ciudadanía merece, e hizo un llamamiento al Gobierno para que desbloquee de inmediato las ayudas pendientes y permita que los municipios avancen.

La salud mental preocupa a Adsuara, que ha alertado sobre el impacto emocional que la catástrofe sigue teniendo en las vecinas y vecinos afectados: «La salud mental de quienes perdieron a seres queridos o sus hogares debe ser una prioridad. No podemos permitir que la burocracia añada más sufrimiento a las familias». «No pedimos privilegios, pedimos justicia para quienes lo han perdido todo y siguen esperando respuestas», concluyó el alcalde.

La vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable de Infraestructuras, Reme Mazzolari, dejó claro que las danas «ya no son fenómenos excepcionales, sino una muestra evidente de que el cambio climático es un desafío serio y real que forma parte de nuestras vidas». La vicepresidenta, que destacó la importancia de la colaboración público-privada para hacer frente a las catástrofes, puntualizó que la resiliencia «no es un concepto abstracto, sino una práctica muy necesaria que combina la cooperación y la inversión pública».

Por su parte, Natàlia Enguix instó a tomar «decisiones valientes frente al cambio climático, como hicimos en Ontinyent reubicando a 45 familias para evitar que estuvieran en riesgo, ganando una zona de recreo y un nuevo colector en condiciones». Respecto a la dana de 2024, «lo más importante en estos momentos es que las administraciones no se olviden de los afectados y que haya justicia para las víctimas, respuestas para los familiares y recursos para todas y todos los que todavía sufren las terribles consecuencias de la riada«.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, fue el encargado de explicar en Bruselas la regeneración del barrio de La Cantereria de Ontinyent, convertido hoy en el parque inundable de Les Mamàs Belgues, «una intervención medioambiental y urbanística pionera para proteger la ciudad frente al cambio climático y las crecidas del río Clariano». «La clave es aprender de situaciones que nos muestran el peligro para evitarlo en un futuro», concluyó Rodríguez.