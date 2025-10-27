Alfafar conmemora la dana con una semana de actos en memoria y reconocimiento «La memoria que nos une» es el lema elegido por el Ayuntamiento para los actos

El Ayuntamiento de Alfafar ha preparado una completa programación de actos conmemorativos bajo el lema «La memoria que nos une», con motivo del aniversario de la dana que azotó el municipio el 29 de octubre de 2024. Esta jornada pretende rendir homenaje a todas las personas que sufrieron las consecuencias de aquel episodio meteorológico extremo, así como reconocer la solidaridad, la unidad y la fuerza que demostró el pueblo de Alfafar en los días posteriores.

Durante toda la semana, el municipio vivirá momentos de recuerdo, cultura, convivencia y reflexión. Las actividades arrancaron el pasado viernes 24 de octubre con una Gala Solidaria de Magia en la Plaça de l'Ajuntament, una cita para toda la familia que buscaba recuperar la ilusión y fomentar la solidaridad entre vecinos y vecinas.

Este lunes 27 de octubre se celebrará el taller intergeneracional de pintura «Orba Renace», donde personas de todas las edades colaborarán en la creación de un mural colectivo en el Centro de Mayores del Barrio Orba. Posteriormente, se inaugurará en la Agencia de Lectura la exposición fotográfica «La Agencia antes, durante y después del 29-O», un recorrido visual por aquellos días que marcaron la historia reciente del municipio. La jornada culminará con un acto conmemorativo en el Colegio María Inmaculada.

El martes 28, la comunidad educativa y el tejido asociativo de Alfafar rendirán un homenaje al voluntariado que tanto contribuyó a la recuperación del municipio, seguido de actos conmemorativos en el CEIP La Fila y la presentación del libro «Lágrimas de Barro», de Carmen Amoraga y Máxim Roldán, en la Biblioteca Pública Llorenç Giménez. El día concluirá con un emotivo homenaje en la plaza Hermanas Marimón, junto al Centro de Mayores Sanchis Guarner, del Barrio Orba.

El miércoles 29 de octubre será una jornada especialmente significativa para toda la ciudadanía. Con motivo del aniversario de la DANA, el Ayuntamiento ha decretado día de luto oficial en recuerdo de las personas que perdieron la vida a causa de aquel episodio meteorológico. A las 12:00 horas, se guardará un minuto de silencio y se realizará la bajada de banderas a media asta en señal de respeto y memoria hacia las víctimas. Este acto simbólico contará con la presencia de representantes municipales, cuerpos de seguridad, asociaciones locales y vecinos y vecinas del municipio, que están invitados a sumarse a este momento de recogimiento y homenaje.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, se celebrará una misa en memoria de las víctimas en la Parroquia Nuestra Señora del Don, donde se rendirá un sentido tributo a todas las personas afectadas y se recordará la solidaridad y unión que caracterizó al pueblo de Alfafar durante y después de la DANA.

Además, a lo largo de la semana se proyectará un vídeo con testimonios de vecinos y vecinas del Barrio Orba que vivieron en primera persona los efectos de la DANA, acompañado de una exposición de objetos y fotografías que permanecerá abierta entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre en la Agencia de Lectura.

El programa finalizará el domingo 9 de noviembre, con el acto institucional de homenaje DANA 29-O, que incluirá un concierto ofrecido por la Agrupación Musical Orba (AMO) y el Centro Instructivo Musical de Alfafar (CIMA) en la plaza Hermanas Marimón, junto al Centro de Mayores Sanchis Guarner.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha querido destacar la importancia de mantener viva la memoria colectiva del municipio:

«La dana del 29 de octubre no solo nos dejó imágenes de destrucción, sino también un ejemplo de humanidad, solidaridad y fuerza. Alfafar demostró que, ante la adversidad, somos una gran familia. Esta semana queremos recordar a quienes ya no están, agradecer a quienes ayudaron sin dudar y reafirmar nuestro compromiso de seguir cuidando de nuestra gente.»

Con esta programación, el Ayuntamiento de Alfafar invita a toda la ciudadanía a participar en los actos y a compartir juntos un tiempo de memoria, reconocimiento y esperanza.

