Aldaia inicia obras de defensa en la Saleta a la espera del desvío al nuevo cauce El Ayuntamiento anuncia un muro de hormigón y una compuerta junto a un paso inferior

Después de más de 40 años de espera, el proyecto del barranco de la Saleta se encuentra en su última fase de tramitación antes del inicio de las obras generales por parte de la Confederación, en cuanto a la conexión prevista con el nuevo cauce.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Aldaia han activado un 'Plan de choque' con el objetivo de encauzar la Saleta a su paso por el casco urbano de Aldaia para favorecer que el agua siga su curso por el barranco actual hacia fuera del municipio y conecte con la futura canalización subterránea fuera del pueblo a la altura del cruce entre el final del Cinturón Verde y la vía del tren. En la última alerta roja, hace unos días, el paso inferior que discurre por la avenida Dos de Mayo se colmató de agua y se produjo algún desbordamiento algo más arriba, en la parte de un dique, explicó entonces el alcalde Guillermo Luján.

El primer edil explicó este miércoles que «mientras que el Ministerio inicia las obras generales de canalización de la Saleta, desde Aldaia queremos avanzar ya y hemos pedido a la Confederación que autorice a nuestro ayuntamiento a realizar este 'Plan de choque' en el tramo del barranco que discurre dentro del pueblo, para ayudar a aminorar los efectos de las lluvias».

Así, por una parte ya han dado inicio los trabajo para perimetrar la zona del paso subterráneo de la avenida Dos de Mayo con la construcción de un muro de hormigón y una compuerta. En la misma línea, de forma inminente se comenzará a bajar la cota del barranco en su parte final «en la medida que nos permitan los técnicos de la Confederación» para ayudar a que el agua circule hacia fuera del casco urbano».

«El objetivo de estas medidas coyunturales es ganar margen de reacción para salvaguardar a los vecinos hasta que se ejecute la gran obra general de canalización del proyecto de la Saleta que llevamos reclamando más de 40 años», señaló el alcalde.

