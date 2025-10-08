Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los actos suspendidos del 9 d'Octubre por las lluvias en la Comunitat
Inicio en la intervención del paso inferior de la avenida Dos de Mayo. LP

Aldaia inicia obras de defensa en la Saleta a la espera del desvío al nuevo cauce

El Ayuntamiento anuncia un muro de hormigón y una compuerta junto a un paso inferior

Paco Moreno

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:23

Comenta

Después de más de 40 años de espera, el proyecto del barranco de la Saleta se encuentra en su última fase de tramitación antes del inicio de las obras generales por parte de la Confederación, en cuanto a la conexión prevista con el nuevo cauce.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Aldaia han activado un 'Plan de choque' con el objetivo de encauzar la Saleta a su paso por el casco urbano de Aldaia para favorecer que el agua siga su curso por el barranco actual hacia fuera del municipio y conecte con la futura canalización subterránea fuera del pueblo a la altura del cruce entre el final del Cinturón Verde y la vía del tren. En la última alerta roja, hace unos días, el paso inferior que discurre por la avenida Dos de Mayo se colmató de agua y se produjo algún desbordamiento algo más arriba, en la parte de un dique, explicó entonces el alcalde Guillermo Luján.

El primer edil explicó este miércoles que «mientras que el Ministerio inicia las obras generales de canalización de la Saleta, desde Aldaia queremos avanzar ya y hemos pedido a la Confederación que autorice a nuestro ayuntamiento a realizar este 'Plan de choque' en el tramo del barranco que discurre dentro del pueblo, para ayudar a aminorar los efectos de las lluvias».

Así, por una parte ya han dado inicio los trabajo para perimetrar la zona del paso subterráneo de la avenida Dos de Mayo con la construcción de un muro de hormigón y una compuerta. En la misma línea, de forma inminente se comenzará a bajar la cota del barranco en su parte final «en la medida que nos permitan los técnicos de la Confederación» para ayudar a que el agua circule hacia fuera del casco urbano».

«El objetivo de estas medidas coyunturales es ganar margen de reacción para salvaguardar a los vecinos hasta que se ejecute la gran obra general de canalización del proyecto de la Saleta que llevamos reclamando más de 40 años», señaló el alcalde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  6. 6 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  7. 7

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  10. 10 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aldaia inicia obras de defensa en la Saleta a la espera del desvío al nuevo cauce

Aldaia inicia obras de defensa en la Saleta a la espera del desvío al nuevo cauce