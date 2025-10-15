La alcaldesa Mora reordena el gobierno de Quart tras la salida de Nofuentes El primer teniente de alcalde, Juanjo Susín, asume más competencias

Paco Moreno Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:28

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha sido escenario este miércoles de la toma de posesión en un pleno extraordinario de Mari Carmen Félix, lo que da paso a una nueva estructura del equipo de Gobierno. El acto se produce tras la salida del Consistorio del también edil socialista Bartolomé Nofuentes tras 26 años en el cargo. Antes de eso, la alcaldesa Cristina Mora ya le había quitado las delegaciones e incluso su pertenencia a la junta de gobierno.

La alcaldesa Cristina Mora ha subrayado que este cambio en el organigrama político «responde a un ejercicio de responsabilidad y compromiso con Quart de Poblet, para garantizar que cada área de gobierno cuente con los recursos humanos y políticos necesarios».

En este marco, se incorpora al equipo de Gobierno Mari Carmen Félix, quien asumirá las competencias en Personas Mayores y Consumo. Su llegada al Ejecutivo refuerza el perfil social del gobierno, añadieron las mismas fuentes.

Entre los principales cambios, destaca la asunción de nuevas responsabilidades por parte del primer teniente de alcalde, Juanjo Susín, que suma a su cartera las áreas de Desarrollo Urbano Sostenible, Servicios Municipales, Transición Ecológica y Cambio Climático, Plan EDIL y Vivienda, unificando la visión territorial y medioambiental del municipio.

Del mismo modo, Consue Campos sigue al frente de Educación, Personal y recupera Infancia y Adolescencia, fortaleciendo una línea política con una larga trayectoria en Quart de Poblet.

El resto del equipo mantiene o amplía competencias con una clara vocación de servicio público y especialización en ámbitos clave como Cultura, Educación, Igualdad, Juventud, Empleo, Economía, Salud Pública o Transparencia.

En materia de reconstrucción por la DANA, Nacho Rabanaque lidera la cartera del Plan de Recuperación, además de estar al frente de las competencias de Economía y Hacienda, Movilidad y Bienes Municipales e Inventario. Además, asume la dirección de las áreas de Contratación y Suministros, así como de Empresa Pública.

Encarna Folgado se mantiene al frente de la Concejalía de Cultura y Biblioteca, así como de Proyectos Europeos e Innovación, mientras que José Antonio Zapata, por su parte, sigue como Vocal Delegado de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo.

En el marco de la nueva estructura, la concejala Llum Moral dirige las competencias de la cartera de Bienestar Social, mientras que Personas Mayores y Políticas Intergeneracionales y Consumo quedan asumidas por la nueva concejala Mari Carmen Félix.

Francisco José Hidalgo sigue al frente de la cartera de Empleo, Promoción Económica y Empresas, del área de Comercio, así como de las competencias de Memoria y Cultura Democrática y Participación Ciudadana.

De la misma manera, Lucía Fernández dirige el área de Turismo y Patrimonio Local, Igualdad y Políticas Inclusivas, Políticas de Juventud, Salud Pública local y forma parte de los órganos de gobierno del Barrio del Cristo.

Asimismo, Lluismi Campos mantiene las competencias de Gobierno Abierto y Transparencia, Administración electrónica y TI y Bienestar Animal, y asume ahora la gestión del Ciclo Integral del Agua.

Por su parte, la concejala Rosa García seguirá al frente de las competencias en Higiene Pública, Mercados y Emprendimiento Local. Y finalmente, Gabriela Carretero lidera el área de Paz, Solidaridad y Cooperación, así como el Plan Municipal de Drogodependencias.