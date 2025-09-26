La alcaldesa de Moncada salva al concejal socialista de su reprobación El voto de calidad de la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, evitó este viernes la reprobación y retirada de competencias del concejal de Seguridad y Fiestas, Martín Pérez Aranda, investigado por la Guardia Civil tras participar en una pelea durante las fiestas patronales

Nacho Roca Moncada Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

El concejal socialista y pareja sentimental de la alcaldesa de Moncada, Martín Pérez Aranda, ha mantenido silencio durante toda la sesión plenaria extraordinaria convocada por la oposición, en la que se debatía su reprobación y retirada de competencias en Seguridad y Fiestas a raíz del altercado en el que participó en las fiestas patronales.

La petición de la oposición ha sido rechazada por el voto de calidad de la alcaldesa en ausentarse una de las concejalas de Compromís, quedando la votación empatada con los siete votos socialistas y dos de Compromís, frente a los seis de PP, cuatro de Vox y uno de Ciudadanos.

Se repitió así la misma situación que en el pleno ordinario del jueves, cuando Compromís presentó una moción de urgencia para censurar la actitud del concejal, sin llegar a pedir su reprobación ni la retirada de competencias. Aquella iniciativa fue aprobada con el apoyo del PSPV y la abstención de la oposición, que consideró la medida insuficiente y un intento de rebajar el debate político.

La popular Margarita Benlloch pidió la dimisión del edil porque «las imágenes son públicas, nítidas y no admiten excusas: gestos groseros, un corte de mangas y un salto con una patada». Recordó que Pérez ya se vio obligado a pedir disculpas, pero recalcó que «la disculpa no borra la ofensa ni devuelve la dignidad perdida». «El hombre que debía velar por la calma la rompió con violencia; el que debía proteger a los jóvenes los atacó», añadió, antes de acusar al PSOE de «callar y proteger a su concejal».

El portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, acusó a Pérez de «protagonizar episodios de violencia, gestos obscenos y excesos de autoridad» que dañan la imagen del Ayuntamiento y la credibilidad de la política local. Recordó los hechos del 7 de septiembre, cuando el concejal bajó del escenario tras hacer un corte de mangas y se encaró con varios asistentes, «los representantes públicos deben ser ejemplares; si no respetan las normas básicas de comportamiento, estamos perdidos».

Desde Vox, su portavoz, Carolina Luis, calificó lo sucedido como «intimidación y violencia» y exigió al gobierno municipal «actuar con valentía y dignidad. Su permanencia en el cargo es una mancha para el consistorio y una falta de respeto a las víctimas».

El portavoz de Compromís, Álvaro Gonzalvo, reprochó a la oposición «buscar su minuto de gloria» y subrayó que la sesión extraordinaria ha supuesto «un gasto de 6.000 euros para las arcas municipales». Por parte del PSPV, la teniente de alcalde Cristina Latorre reconoció de nuevo que la actitud de Pérez fue «incorrecta» y reiteró las disculpas. Con el rechazo de la moción, el concejal socialista mantiene todas sus competencias, mientras la polémica sigue abierta en la agenda política de Moncada.