Toni Saura, alcalde de Alaquàs: «Tienen que hacerse zonas de drenaje o pantanos aguas arriba de la Saleta»

La dana no dejó víctimas mortales en Alaquàs por fortuna, aunque el municipio afronta una compleja tarea de reconstrucción, siempre con la mirada puesta en la Saleta, el barranco cercano que es una amenaza perpetua.

–¿Que daños causó la dana en Alaquàs? ¿Qué ayudas ha obtenido del Gobierno?

–Hemos recibido 3,2 millones para el alcantarillado de los barrios más afectados, y del Ministerio de Política Territorial otros 7,8 millones. La propuesta que vamos a presentar pasa por una inversión para remodelar el barrio del Olivar con proyectos que ya teníamos, además de la reurbanización de una calle, la de las Palmeras. Queremos intervenir en la plaza del Santísimo y en un parque en la salida hacia Xirivella. Finalmente, lo que lo que queremos plantearle al Ministerio es una reubicación de servicios, infraestructuras municipales.

–¿Cuáles serán las beneficiadas?

–Queremos reubicar en primer lugar el Centro de Información Juvenil, el servicio municipal más afectado. Quedó totalmente arrasado y una de las opciones que planteamos es reubicarlo en la Alameda. El segundo es el depósito de las piezas museísticas del castillo, ahora en una sala por debajo de la cota del suelo. Queremos plantear un nuevo edificio en una zona muy próxima. Y la tercera es la nave de Servicios Urbanos, también dañada, donde la llevaremos a un solar, que tenemos una opción preferente de compra, que eso sí que lo haríamos con recursos municipales.

–¿Y las propiedades privadas?

–Acabamos de resolver las ayudas de la Fundación Amancio Ortega y tenemos una imagen muy fidedigna de cuáles han sido los daños. En total unas 433 viviendas, entre las afecciones graves y leves. Luego comercios y negocios en planta baja han sido 152. Y a nivel de vehículos, 740 coches y 53 motos.

–¿Cuál es la lista de prioridades?

–Hemos priorizado tres que son la intervención en el barrio del Olivar, la calle de las Palmeras y la reubicación del Centro de Información Juvenil.

–¿Los servicios básicos ya se han restablecido?

–La recogida de basura fue uno de los servicios que más sufrió en la calle porque el adjudicatario de la concesiones tiene la base cerca de la estación de metro de Paiporta y sufrió muchos daños. Desde hace varios meses se ha normalizado. La limpieza de garajes uno de los temas que también nos preocupa y a primeros de febrero acabamos con esa limpieza y la de las calles. Tuvimos una ayuda muy importante por parte de la UME para eso y acabamos antes de Navidad.

–¿Y la zona industrial?

–Tenemos dos polígonos que suman 2 millones de metros cuadrados donde no llegó ni una sola gota de agua, con lo cual a nivel industrial muy bien porque se ha demostrado que es una zona resiliente. De hecho, ahora mismo estamos desarrollando el sector siete con 285.000 metros cuadrados más

–¿Hay interés de empresas?

–Sí, el Ayuntamiento tiene dos parcelas que suman 10.000 metros cuadrados, que en cuanto tengamos la recepción de la urbanización nuestra idea es licitarla para que más empresas se puedan instalar.

–¿En cuanto a obras hidráulicas cuáles son las prioridades?

–Lo más importante es la actuación en la Saleta porque el desvío supondrá que 130 metros cúbicos que vienen a través del cauce y van por el centro de Aldaia irán por fuera. Quiere decir que el 99% de las ocasiones en las que ocurre ahora no tendremos desbordamientos. Por lo tanto, para nosotros es la más importante. Pero se tienen que hacer actuaciones aguas arriba, las que se consideren, como zonas de drenaje sostenible, pequeños pantanos o presas, también son necesarias para que en el caso de que se repita esto, ni siquiera nos tengamos que preocupar.

–¿La Confederación está viendo esas posibilidades?

–Sí, en la reunión que mantuvimos por el estudio de integración paisajístico de la Saleta nos planteó que estaba mirando opciones aguas arriba, en zonas donde se pudiera laminar.

–La conexión de la Saleta con el nuevo cauce es lo adecuado?

–Hay que tener en cuenta que esta propuesta ya mejoraba lo que había antes. La canalización subterránea se planteaba en un ángulo que nos preocupaba, aunque ahora se ha suavizado mucho y no tiene curvas pronunciadas que puedan dificultar el desagüe. La salida será lejos del municipio para que nos preocupe.

–¿Quedan muchas familias que necesiten ayudas de productos básicos tras la dana?

–No, la red familiar se ha comportado de una manera excelente. Las primeras semanas el Ayuntamiento tuvo una tarea importante de llevar alimentos y suministros pero el problema que tenemos todavía es que hay familias que no han podido volver a sus domicilios, tanto por la humedad como por la falta de empresas de reformas. Y ahora también existe la preocupación de que si vuelve a llover en otoño qué va a pasar. Las defensas de los cauces no están preparados. La normalidad puede que físicamente se haya recuperado pero desde el punto de vista psicológico todavía no. Y este otoño va a ser una época difícil.

–Los expertos dicen que a los seis meses afloran problemas que requieren tratamiento.

–Nosotros prácticamente desde el primer día pusimos un grupo de psicólogos del Ayuntamiento para ofrecer atención y en diciembre contratamos un servicio de asesoramiento para atender tanto a la población como incluso a personal municipal. Además, acabamos de firmar un convenio con el Colegio de Psicólogos. Desde el primer momento vimos que era fundamental.

–¿Está viendo suficiente coordinación para agilizar la reconstrucción?

–Yo creo que ha mejorado con el tiempo. Si bien los primeros días estábamos solos y no veíamos una respuesta yo creo que conforme ha ido pasando el tiempo eso ha mejorado. Aunque a pesar de que haya voluntad, las cosas cuestan mucho y habrá cosas que en octubre no estarán. Por eso digo que habrá miedo. No tiene que haber una dana, ni siquiera lluvias intensas pero vamos a pasar la temporada con miedo.

–Uno de los aspectos que más falló fue el de la movilidad. ¿Obliga a repensar el modelo?

–Haber caído la línea de metro de Torrent también hace que los autobuses que bajaban vengan colapsados, aparte de toda la vuelta que tienen que dar. Desde el principio nosotros hemos insistido en esa problemática aunque la verdad es que no se nos ha tenido demasiado en cuenta por parte de la Autoridad de Transporte Metropolitano. Se ha puesto algún refuerzo puntual y todo se acogía a la nueva concesión. Nosotros queremos que se vuelva a estudiar el Plan de Movilidad Metropolitana.

–¿Ve alguna responsabilidad en lo que ocurrió el 29 de octubre?

Cuando uno tiene la máxima responsabilidad, también es responsable de todo lo que pasa, aunque no haya provocado la acción directa. No puedo entender que el presidente de la Generalitat ya no sólo es que no estuviera cuando tenía que haber estado, sino que se lave las manos diciendo que no tenía responsabilidad porque no presidía la emergencia.