Alboraya lleva la horchata artesana a Gastrónoma con nuevas propuestas gastronómicas El municipio participa en la feria con degustaciones, un showcooking y un cóctel exclusivo, de la mano del Gremio de Horchateros Artesanos y la escuela Ecotur

Alboraya volverá a ser protagonista en Gastrónoma, la feria gastronómica más importante del Mediterráneo, con una propuesta que pone en valor su producto más emblemático: la horchata artesana. Bajo la coordinación de Alboraia Turisme, el Ayuntamiento impulsa esta participación junto al Gremio de Horchateros Artesanos y la escuela de cocina y turismo Ecotur.

En esta edición, la horchata no solo se podrá degustar en su forma tradicional, sino también como ingrediente estrella de nuevas creaciones culinarias, entre ellas un postre y un cóctel que serán presentados en un showcooking el próximo lunes 27 de octubre.

«Es responsabilidad del Ayuntamiento actuar como motor de conexión entre sectores productivos que pueden generar sinergias muy valiosas», afirmó el alcalde Miguel Chavarría, durante una visita a Ecotur en compañía de Daniel Tortajada, presidente del Gremio de Horchateros Artesanos, donde fueron recibidos por Vicent Sanjuan, director del centro formativo.

Sanjuan destacó la importancia de este tipo de colaboraciones: «Vamos a mostrar lo mejor de nuestra tierra, y gracias al apoyo del gremio y el Ayuntamiento, estamos seguros del éxito». Por su parte, Tortajada subrayó el valor de diversificar el uso de la horchata: «Somos horchateros, pero necesitamos de otros profesionales para explorar nuevos caminos para la chufa y la horchata de Alboraya».

Degustaciones, showcooking y creatividad culinaria

Desde el espacio cedido por València Turisme, Alboraya se presentará ante miles de visitantes y profesionales del sector, reforzando su imagen como destino vinculado a la producción artesana de horchata.

A las 11:00 horas del lunes, se ofrecerá una degustación gratuita de horchata y fartons en el carrito del Club de Producto «Alboraya Artesanos de la Horchata», instalado junto a la zona de showcooking.

El plato fuerte llegará a las 13:00 horas con el showcooking de Ecotur, coordinado por la Diputación de Valencia. Las profesoras María Brines y Laura Lluch guiarán a tres estudiantes —Erik Boluda Roig, Estefanía Padierna Patiño y Valeria Euscategui Arévalo— en la elaboración de dos propuestas originales: un postre bautizado como Trilogía de horchata y el cóctel White Alboraia.

El profesor Fran López se encargará de la presentación del proceso creativo, resaltando la versatilidad y calidad de la horchata artesanal de Alboraya.

Esta acción forma parte de la estrategia de promoción del Club de Producto «Alboraya Artesanos de la Horchata», una plataforma que agrupa a empresas y servicios dedicados a crear experiencias turísticas en torno a la chufa y su tradicional bebida, símbolo de identidad local.

