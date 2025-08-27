Albal solicita vigilancia en los puntos críticos durante los temporales El alcalde se reúne con el presidente de la Generalitat para abordar proyectos de la dana pero también mejoras en otras infraestructuras

A. Talavera Alzira Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:36

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, se reunió este miércoles con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y diversos miembros de la corporación municipal para abordar distintos asuntos de interés para el municipio además de los que se están llevando a cabo en la recuperación económica y social tras las riadas.

Uno de los temas tratados ha sido la petición del alcalde de que se aumente la vigilancia en puntos conflictivos cuando hay temporales de lluvia para aumentar la seguridad. «Hemos comentado que a través de la Conselleria de Emergencias sería importante que tuvieran en cuenta puntos críticos como las calles Pelayo y Lauria y durante periodos de lluvias se estableciera vigilancia para que no se inunde la zona», explicaba Ferris.

El jefe del Consell trasladó al responsable municipal el apoyo de la Generalitat para la reconstrucción y restauración de daños causados por las riadas. Así, ha puesto a disposición del consistorio la ayuda de Vaersa para agilizar la reparación de la red de alcantarillado y recogida de residuos en solares a la que el ayuntamiento va a acogerse para acelerar estas actuaciones. A través de este mecanismo, Vaersa podrá contratar por emergencia proyectos y direcciones de obras de las infraestructuras afectadas para minimizar los efectos que puedan sufrir ante eventuales lluvias intensas en el menor tiempo posible.

En esta línea, ha resaltado que la Generalitat ha destinado 13,5 millones de euros a la gestión de residuos en Albal como el vaciado de cerca de 50.000 toneladas de dos puntos de acopio local.

Durante la reunión, se trataron otros temas como el nuevo centro de salud del que se va a iniciar la redacción del proyecto y la dirección de las obras de este espacio sanitario que se construirá en una parcela ubicada en la calle Poeta Vicent Andrés Estellés nº 2, que tiene una superficie de 2.641 m².

En materia educativa, se ha puesto en valor las obras de rehabilitación del IES Albal que estará totalmente operativo para que los alumnos inicien con normalidad el curso escolar, al tiempo que se ha acordado la necesidad de construir un nuevo IES en la localidad.

«La reunión ha sido muy positiva porque se avanzará en infraestructuras que se han quedado pequeñas por el aumento de la población», destacó el alcalde de Albal.