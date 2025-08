Más de 200 personas se concentran en Torrent para denunciar los asesinatos machistas

Nacho Roca Torrent Viernes, 1 de agosto 2025, 11:54 Comenta Compartir

El parque Moralets de Torrent se convirtió en un espacio de memoria y reivindicación con motivo de la Nit de Vigília, un acto organizado por el movimiento «Un Torrent de Dones» dentro de la convocatoria autonómica impulsada por el colectivo Juntes. Más de 200 personas asistieron a la cita para alzar la voz contra la violencia machista a través de música, danza, símbolos y testimonios.

La velada comenzó con la interpretación musical de Mireia Berenguer Escrivà y Clàudia Prieto Campos, de la Unió Musical de Torrent, quienes tocaron en el interior de un círculo de velas rojas. Cada vela representaba a una mujer asesinada por violencia machista en España y a las criaturas víctimas de violencia vicaria desde 2013. El toque de un gong marcó el ritmo de los distintos momentos de la noche, que tuvo uno de sus instantes más emotivos con la actuación del Ballet de Maisha, vestidas de blanco y con pañuelos rojos, mientras ocho mujeres recordaban a las víctimas mortales registradas en la Comunitat Valenciana en el último año y medio.

La periodista Naty Fajardo presentó a las intervinientes de la primera parte de la ceremonia: Beni Córdoba Carretero (Adisto), Victoria Garcia Cuenca (Col·lectiu Soterranya), Pilar Jérez Guillen (Asociación Castellano-Manchega El Quijote), Mercé Gregori i Herrada (Menudes Dones), Lidia Quintanilla Spinaci (Dones Migrants Llatinoamericanes), Inma Silla Peiró (Técnicas Orientales), la trabajadora social Laura Vidarte Mayorga y Trini Castelló (Un Torrent de Dones).

El público, que llenó el parque, se sumó al minuto de silencio en homenaje a las víctimas, levantando al cielo flores violetas elaboradas por la asociación Adisto. Entre los asistentes se encontraban representantes de distintos municipios de la comarca integrados en el movimiento Dones de l'Horta Sud, surgido tras la DANA y que se dio a conocer públicamente en el pasado 8M.

El acto, conducido por la periodista Laura Sena López, culminó con la lectura del manifiesto. La periodista Isabel Olmos fue la encargada de abrir el turno, con la interpretación en lengua de signos de María Jesús Herrada. Posteriormente, tomaron la palabra mujeres con trayectorias destacadas en distintos ámbitos como la escultora Carmen Romero Martí, la muralista internacional Julieta XLF, la deportista paralímpica Ruth Aguilar, Isabel Fernández Roig (Solidaritat Valenciana), Amparo Botella Alonso (Dones de l'Horta Sud), Luisa Samblás Hurtado (Torrent de Paraules) y la capitana cristiana 2024, Merce Mora Navarro.

La ceremonia concluyó con un mensaje unánime:

«Ens volem vives. Ens volem lliures. Ens volem juntes. Ens falten elles, i tantes altres. No oblidem, no perdonem, no callarem».

Desde la organización anunciaron que «Un Torrent de Dones» retomará su actividad en septiembre con el objetivo de consolidarse como un colectivo transversal y abierto.