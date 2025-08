Varias modelos denuncian el trato recibido en el rodaje de un videoclip de Kiko Rivera: «Ni agua» El cantante defiende que él no tiene nada que ver en lo ocurrido

JZ Domingo, 3 de agosto 2025, 20:37 Comenta Compartir

Kiko Rivera está recibiendo numerosas críticas por la organización del rodaje de su último videoclip. Distintas modelos participaron en el mismo y han denunciado el trato que recibieron durante las horas que estuvieron trabajando. Así lo ha desvelado el programa 'Fiesta' de Telecinco, que ha hablado con varias de ellas.

Aseguran que no cumplieron las condiciones pactadas previamente: «Estuvimos desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche''. Además, señalan que no se les ofreció ni agua ni comida: »A mí nadie me ofreció nada. Yo tuve que pedir a mi pareja una coca cola para mí, que incluso la compartí con las chavalas«.

Por otro lado, aseguran que otras modelos que tenían más feeling con el cantante: «Tienen una una red social como estilo onlyfans. Yo cuando llegué allí me miraban por encima del hombro».

Desde 'Fiesta' han tratado de aclarar la responsabilidad de Kiko Rivera: «Pregunté hasta qué punto era culpable Kiko Rivera y me dijo que al final el responsable es quién se encarga de la organización de este videoclip. Pero también te digo que ellas legítimamente tienen derecho quejarse».

Por otro lado, Amor Romeira ha explicado la visión del DJ: «Evidentemente está sorprendidísimo con estas informaciones, no tenía ni idea de ese sentimiento de las chicas. Lo que viene a decir es que él es ajeno a cualquier situación de producción, que si tuvieran alguna queja tenían que haberlo hecho con las agencias que la organizaron a ella para ir al videoclip y que le parece ya muy rastrero que estén utilizando siempre el nombre de Kiko Rivera para polémicas absurdas y salir en televisión».

Temas

Kiko Rivera