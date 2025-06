La última escapada de lujo de Nuria Roca junto a Úrsula Corberó

JZ Sábado, 14 de junio 2025, 19:49 Comenta Compartir

Nuria Roca se ha convertido en una de las periodistas más reconocidas del panorama español. Además, se le podría considerar creadora de contenido ya que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, donde va contando aspectos de su vida personal. Entre ello, los numerosos viajes que realiza cada año.

Una de sus última escapadas, esta misma semana, ha sido a Londres. Allí ha estado nada más ni menos que con actrices de la talla de Úrsula Corberró, famosa por ejemplo por su papel como Tokio en 'La casa de papel'. Allí ha brillado vestida completamente de rojo y con un bolso azul.

Ayer estuve en Londres, salió el sol, me puse el labio rojo, me asomé a Hyde Park, bebimos champán, había flores y tiaras, y risas y gente bonita. Si estáis o vais a pasar por Londres no os perdáis la exposición de @cartier en el @vamuseum es absolutamente ESPECTACULAR!«, ha escrito en su publicación en Instagram.

Además de su vestido rojo, ha completado su outfit con unas sandalias doradas de tacón, un collar de eslabones y un labial rojo. Su look ha encantado a sus miles de seguidores, que no han dejado de comentar. «Pero qué fotón y qué guapaaaa», señalaba Patricia Cerezo. «Estás feliz y explosiva», apuntaba Carmen Lomana.

Días después, ha cambiado el lujo de Londres por la montaña y se ha marchado de ruta junto a su marido Juan del Val y más amigas. Todo ello antes de regresar este domingo a Madrid para presentar 'La Roca', el programa que dirige en 'La Sexta'.