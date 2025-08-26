Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce AFP

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos

La cantante y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs han anunciando su enlace en las redes sociales

C.P.S

Martes, 26 de agosto 2025, 19:43

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, han anunciaron este martes su compromiso tras dos años de relación. Lo han hecho en una publicación conjunta en Instagram.

«Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», reza el texto publcado por la pareja -junto con fotos que muestran a Kelce proponiéndole matrimonio a la artista-.

La noticia se produce tras meses de rumores y apariciones públicas juntos. De esta forma, la relación entre la estrella del pop y el deportista da un paso más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  5. 5 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  8. 8 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  9. 9

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  10. 10 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos