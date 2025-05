Tamara Falcó responde a Juan del Val y desvela el número de pasos que da cada día y los que le exige su entrenadora: «Hay días que no llego» Núria Roca explicó que no sabía cuantos pasos daba cada día, «pero 14.000»

A Juan del Val le gusta provocar -y para eso le pagan- en su divertida sección 'El polémico...' del programa 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Allí, el colaborador despotrica, en tono de humor, de cosas que no le gustan y le molestan.

En una de sus intervenciones le tocó el turno a «los que te dicen el número de pasos que han dado en el día... Y a mi qué coño me importa. Estas aplicaciones tendrían que quemarse», lanzaba el marido de Núria Roca.

El caso es que Del Val se quedó solo -una vez más- en su crítica. El resto de los presentes -Cristina Pardo, Tamara Falcó, Núria Roca y el propio Pablo Motos- salieron en defensa de las aplicaciones que miden el ejercicio físico diario y algunos de ellos admitieron usarlas.

Núria Roca, preguntada por su experiencia, admitía usar una aplicación que cuenta los pasos. La presentadora explicó que no sabía cuantos pasos daba cada día «pero 14.000», dijo entre bromas y sin demasiada convicción.

Tamara Falcó se mostro extrañada ante la cantidad de pasos que aseguraba dar Núria Roca y en su caso aseguró: «Mi entrenadora me puso 12.000 y me cuesta la vida», para acabar confesando que «hay veces que no llego, me quedo en 7.000».