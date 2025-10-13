Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
Tamara Falcó e Íñigo Onieva. L.P

Tamara Falcó, feliz y emocionada ante la llegada de un nuevo miembro a la familia

El bebé está previsto que nazca a principios del próximo año

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:45

Comenta

La familia de Tamara Falcó está de enhorabuena, y es que su primo Álvaro y su mujer, Isabelle Junot, han anunciado este domingo que están esperando su segundo bebé. Tras el nacimiento de Philippa, su primera hija que nació en junio de 2023, la actriz e influencer recurría a su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con todos sus seguidores mediante un carrusel de tres fotografías en las que se le podía ver ocultando su ya incipiente barriguita con un periódico.

«Breaking News. Coming soon!! Qué será ¿girl or boy?», escribía Isabelle en la publicación. Una noticia que ha llenado a todos sus amigos y familiares de alegría, especialmente a Tamara Falcó, que mientras lucha por quedarse embarazada ella también, no ha podido evitar alegrarse por sus primos. «Bravoooooo», escribía junto a dos corazones en la misma publicación como muestra de la gran felicidad que le produce la llegada de un nuevo bebé a la familia.

A sus 43 años, Tamara ha compartido en más de una ocasión su deseo de convertirse en madre. La marquesa ha estado buscando activamente el embarazo con el acompañamiento de especialistas médicos, pero a pesar de todos los esfuerzos, el embarazo no ha llegado, y el desgaste acumulado la ha llevado a tomar la decisión de paralizar el tratamiento de fertilidad, por el momento.

En una entrevista para la revista InStyle, la hija de Isabel Preysler habló abiertamente sobre su situación. «He decidido darme un descanso», afirmó. «Me encuentro saturada. Me estaba afectando, concluía, por lo que confía en que su embarazo, llegará «cuando Dios quiera».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La Universitat de València suspende las clases presenciales este lunes por la alerta naranja por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tamara Falcó, feliz y emocionada ante la llegada de un nuevo miembro a la familia

Tamara Falcó, feliz y emocionada ante la llegada de un nuevo miembro a la familia