Tamara Falcó, feliz y emocionada ante la llegada de un nuevo miembro a la familia El bebé está previsto que nazca a principios del próximo año

Sara Bonillo Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 11:45 Comenta Compartir

La familia de Tamara Falcó está de enhorabuena, y es que su primo Álvaro y su mujer, Isabelle Junot, han anunciado este domingo que están esperando su segundo bebé. Tras el nacimiento de Philippa, su primera hija que nació en junio de 2023, la actriz e influencer recurría a su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con todos sus seguidores mediante un carrusel de tres fotografías en las que se le podía ver ocultando su ya incipiente barriguita con un periódico.

«Breaking News. Coming soon!! Qué será ¿girl or boy?», escribía Isabelle en la publicación. Una noticia que ha llenado a todos sus amigos y familiares de alegría, especialmente a Tamara Falcó, que mientras lucha por quedarse embarazada ella también, no ha podido evitar alegrarse por sus primos. «Bravoooooo», escribía junto a dos corazones en la misma publicación como muestra de la gran felicidad que le produce la llegada de un nuevo bebé a la familia.

A sus 43 años, Tamara ha compartido en más de una ocasión su deseo de convertirse en madre. La marquesa ha estado buscando activamente el embarazo con el acompañamiento de especialistas médicos, pero a pesar de todos los esfuerzos, el embarazo no ha llegado, y el desgaste acumulado la ha llevado a tomar la decisión de paralizar el tratamiento de fertilidad, por el momento.

En una entrevista para la revista InStyle, la hija de Isabel Preysler habló abiertamente sobre su situación. «He decidido darme un descanso», afirmó. «Me encuentro saturada. Me estaba afectando, concluía, por lo que confía en que su embarazo, llegará «cuando Dios quiera».