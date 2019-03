Silvia Tortosa sufre cáncer: «Pregunté a María Teresa Campos por los médicos de Terelu» EFE La actriz cuenta que se notó un bulto durante una autoexploración y que ya ha sido intervenida: «Estoy a la espera de tratamiento. A veces me cuesta, pero soy positiva» LAS PROVINCIAS Miércoles, 6 marzo 2019, 16:17

Silvia Tortosa, que este mes de marzo cumplirá 72 años, acaba de confesar que tiene cáncer de mama. Fue durante una autoexploración cuando se detectó un bulto en el pecho izquierdo: «Fue como una bofetada», ha explicado la actriz en exclusiva a la revista 'Lecturas'.

Según Tortosa, «cuando ya lo tenía asumido» lo único en lo que pensaba era en cómo el cáncer de mama «podría afectar« a sus »seres queridos, trabajo y aquellos que dependen profesionalmente« de ella. »Tuve unos días de incredulidad y rabia porque me sentía bien y no podía asimilar que tuviera algo tan grave. El cáncer de mama es un traidor oculto que no avisa, no da dolor ni molestias«, confiesa a la publicación.

La intérprete catalana ha querido animar a las mujeres a que se hagan revisiones anuales y autoexploraciones como sistema de prevención. «La posibilidad de morir no fue mi preocupación inmediata», cuenta, pero sí que ha arreglado «cabos sueltos» por si le sucediera algo. Tortosa cuenta, además, que ya ha sido intervenida y que se está haciendo pruebas para saber exactamente qué tratamiento hay que aplicarle.

Por último, ha pedido disculpas a su amiga María Teresa Campos porque, tal y como relata, «le pregunté por los médicos que trataban a Terelu y no le dije que me habían diagnosticado lo mismo«.