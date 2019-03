Así es 'Bake off', el nuevo desafío de Jesús Vázquez en Cuatro Jesús Vázquez, presentador de 'Bake off' en Cuatro. La cadena dedica la noche de los miércoles al nuevo concurso de repostería 'Bake off' EFE Madrid Miércoles, 6 marzo 2019, 23:39

'Bake off' es el nuevo concurso de repostería de Cuatro para la noche de los miércoles que su presentador, Jesús Vázquez, define como «precioso, emocionante y fácil de ver». El programa, versión del británico 'The Great British Bake Off' que promedió un 30 por ciento de cuota de pantalla en el Reino Unido, se emitirá durante diez semanas en las que doce concursantes lucharán por los 50.000 euros de premio y la publicación de un recetario.

La decisión estará en manos de Betina Montage, la reina de la pastelería americana y de colores; el experto en masas Dani Álvarez y el maestro chocolatero Miquel Guarro.

«No es mi mundo, no conocía prácticamente nada exceptuando los típicos postres que haces en casa», ha reconocido este martes durante su presentación Jesús Vázquez, quien se ha tomado este trabajo en Cuatro como «un reto interesante» con la confianza del éxito «brutal» logrado por el espacio en los 31 países de los cinco continentes donde se ha emitido, especialmente en el Reino Unido.

Por ello el presentador de la versión española aspira a emular al original británico logrando que los espectadores se enganchen a unos concursantes «de todas las edades, clases sociales y de países o profesiones distintas» que sólo tienen en común «mucha pasión por la pastelería» y a las «emocionantes historias» que viven en el programa.

Se trata de Sonia, psicóloga de 26 años de Barcelona; David, estudiante de 18 años de Madrid; la comercial bilbaína de 56 años Begoña; el enfermero de Urgencias barcelonés Jorge (35), Alba (27), ama de casa de Tenerife; Judith (30), encargada de una cafetería en San Sebastián; el profesor de natación jubilado de Murcia Antonio (66), la repostera frustrada Steffana (27) y el cantante Víctor (35).

También el planificador de bodas en Madrid Rubén (24), la empresaria catalana Mónica (51) e Iván que, con 35 años, trabaja en un centro cívico de Madrid.

Otro aspecto que puede gustar al espectador, dice Vázquez, es la «inocencia» de un jurado que nunca ha pasado por un plató de televisión: «Todo les sorprendía, eran como niños y eso me despertaba ternura. Después de 30 años, poder trabajar con alguien que sea tan puro en la tele es muy motivador».

'Bake off', ha reconocido, es una apuesta de Cuatro para «recuperar las audiencias a las que estaba acostumbrada y reimpulsar el canal», algo en lo que confía porque le han dado «muy buenas armas para pelear».

Con nuevos proyectos en cartera de los que no puede avanzar nada, Jesús Vázquez se muestra esperanzado con el futuro de las televisiones generalistas: «La población envejece cada vez más y siempre va ha haber un gran número de habitantes en los próximos 20 o 30 años que consuma televisión generalista», aunque reconoce que las formas de ver entretenimiento está cambiando entre los jóvenes y la misión de quienes trabajan en el sector es «adaptarse a eso».

