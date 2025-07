Las secuelas de la valenciana Carmen Alcayde tras su paso por 'Supervivientes': «Tengo solo un riñón de nacimiento...»

D. Merino Lunes, 21 de julio 2025, 00:37 Comenta Compartir

El valenciano Borja González se proclamó ganador de 'Supervivientes 2025', un concurso que volvió a hacer gala de su dureza durante más de tres meses de concurso en los que los participantes llegaron al límite de sus fuerzas durante la experiencia en Honduras.

Precisamente otra valenciana, Carmen Alcayde, vivió de primera mano la dureza de 'reality', lo que le ha provocado una perdida de peso pronunciada y otro tipo de secuelas, tal y como ha explicado en el programa 'Fiesta' recientemente.

La colaboradora ha indicado que tras la vuelta del concurso se sometió a un chequeo médico exhaustivo, como suele ser habitual en los participantes del concurso. Lo que no es tan frecuente es que haya algún tipo de problema en los resultados.

«Llegué muy morena, tomaba mucho el sol. Me ha salido la vitamina D en rango tóxico. Me asusté», ha relatado la valenciana, visiblemente seria en una mesa de debate que tenía por objetivo concienciar de los efectos nocivos de la sobreexposición a la luz solar.

Afortunadamente, Alcayde ha podido ponerle solución al problema siguiendo las recomendaciones de los médicos: «Dejar de tomar el sol, ponerse protección y no tomar suplementos». «El médico me ha dicho que no me preocupe. Es que era casi garífuna en Honduras. Me ha dicho que me espere un par de meses y me repita la analítica, ahí me habrá bajado la vitamina D»

No obstante, la valenciana debe prestar especial atención por un problema congénito: «Me preocupa todavía más porque tengo solo un riñón de nacimiento». Una circunstancia que ya explicó hace años en 'Sálvame', cuando descubrió de forma inesperada un problema que no le altera en exceso su vida diaria.

«Me lo detectaron por casualidad en un chequeo por una apendicitis. Llevo una vida totalmente normal, solo tengo que tener cuidado con algunas cosas como los antiinflamatorios, que son perjudiciales», comentó en su momento.

Cabe destacar que durante la charla se incidió en que potenciar el bronceado, ya sea a través de la vía natural o con complementos, requiere de mucho cuidado. Los expertos siempre recuerdan que una subida demasiado elevada de la vitamina D puede conllevar un riesgo grave para la salud, ya que puede generar hipercalcemia. Esto supone la filtración de más calcio a la sangre.

