Borja, el ganador valenciano de 'Supervivientes', desvela qué hará con los 200.000 euros de premio: «Me quedé sin él por la dana»

Borja González se ha convirtió este martes en el ganador de Supervivientes 2025. Después de su paso por 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja Ana López, el valenciano decidió comenzar la aventura en Honduras, la cual ha terminado con gran éxito y un premio de 200.000 euros.

Es una alegría inmensa después de haber pasado unos últimos meses duros en los que tanto él como Ana se vieron afectados por la dana en Valencia. Los alrededores de su casa en Benetússer fueron muy dañados y además su novia perdió su vehículo.

Por ello, Borja tiene claro qué va a hacer con el premio: «Voy a comprarme un coche porque me quedé sin él en la DANA. Le prometí a Ana pensando que no iba a ganar que si ganaba compraba una casa y ahora me toca cumplir», señaló.

Hay que tener en cuenta que de los 200.000 euros, una parte importante se la lleva Hacienda. Tendrá que pagar, por un lado un 19,96% de la escala estatal y, por otro, un 23,57% por la Comunidad Autónoma, es decir, un 43,53% en total. Como consecuencia, la Agencia Tributaria estatal recaudaría 39.923,50€ de este premio y la Hacienda autonómica de la Comunidad Valenciana unos 47.150,55€.

En total, ambos organismos se quedarán con 87.074,05€. Mientras que si hubiese residido en Madrid, este porcentaje bajaría hasta el 18,19% en esta Comunidad Autónoma y habría obtenido un premio neto de 76.317,60€, es decir, tendría que pagar cerca de 10.700€ menos. (36.394,10€ se llevaría la Com. de Madrid).

Borja también ha desvelado cuál cree que ha sido la clave para proclamarse campeón: «Como superviviente he sido muy completo. He hecho de todo todos los días, he sido real, buena persona, he convivido bien y a lo mejor eso es lo que le ha gustado a la gente».