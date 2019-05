Sara Carbonero, operada de un cáncer de ovario PAOLO TAGLIOLINI La periodista ha dado la noticia a sus seguidores en su cuenta de Instagram LAS PROVINCIAS Martes, 21 mayo 2019, 21:55

La familia Casillas-Carbonero vive su peor año con dos problemas serios de salud. A principios del mes de mayo, el portero sufría un infarto del que afortunadamente salió, aunque podría provocar su retirada definitiva del mundo del fútbol.

Tras este gran susto de Iker Casillas, ahora es Sara Carbonero la que ha anunciado en su cuenta oficial de Instagram que ha sido operada de un tumor maligno en el ovario: «Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir», explica la periodista.

«Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico», cuenta Sara Carbonero a sus seguidores en las redes sociales.

También ha pedido «respeto y comprensión en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia».