Urgente La jueza de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi
El presentador Risto Mejide. Luis Miguel Gonzalez

Risto Mejide presume de nueva novia tras su ruptura con Laia Grassi: «Un sueño de amor»

El publicista cortó con su anterior pareja hace un mes

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 11:39

Hasta hace un mes, Risto Mejide presumía de su amor con Laia Grassi. El publicista llegó a entrevistar a la experta en inteligencia artificial en 'Viajando con Chester'. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que el pasado mes de septiembre rompieron.

Esta semana, el presentador de 'Todo es mentira' ha subido una imagen a sus redes sociales en la que aparece con su nueva novia. Mejide ha publicado una romántica foto del atardecer en Hamburgo. En ella aparece una mujer sujetando un móvil para hacerse un selfie junto a Risto. El comunicador acompaña la escena con un 'Liebestraum', que se traduce como «un sueño de amor».

La mujer que aparece es Merche Torre, de unos 30 años y natural de Gijón. Es historiadora del arte aunque actualmente trabaja en una inmobiliaria. Ella no ha tardado en dejar un comentario en la publicación: «Lo inevitable siempre encuentra su manera. En Hamburgo o en el fin del mundo. Te amo maldita sea!!!», escribe.

Risto Mejide salió con Laia Grassi durante cuatro meses juntos. Previamente tuvo una relación con la actriz Grecia Castta, de 30 años. Su relación más duradera de estos últimos años fue la que tuvo con Laura Escanes. Anunciaron su separación un septiembre de hace tres años después de más de siete años juntos y con una hija en común.

