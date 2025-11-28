¿Qué hace Richard Gere en Murcia?: el famoso actor ha vuelto a España El actor y su esposa regresan a nuestro país por un evento solidario

Andoni Torres Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:07 Comenta Compartir

Richard Gere ha vuelto a España. El actor y su mujer, Alejandra Silva, abandonaron nuestro país el pasado mes de octubre tras vivir en Madrid durante un año.

La pareja, que se casó en secreto en 2018, vivió felizmente en una lujosa villa de 1.000 metros cuadrados en una parcela de 10.000, con piscina climatizada y bodega en la exclusiva urbanización de La Moraleja. El actor calificó esa etapa de su vida como «el mejor momento».

Pese a que Gere aseguró que pasaría varios años en España, la pareja decidió volver a Estados Unidos. «Lo más importante que puedo decir es que Ale estaba realmente feliz por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad. Y la comida. Todo eso, todas esas cosas estupendas de la cultura. Así que ha sido fabuloso», relató, sin detallar los motivos de su inesperada vuelta.

Ampliar El actor Richard Gere durante el acto de encendido del Árbol de Navidad este viernes en la Plaza Circular de Murcia. EFE/Marcial Guillé

Este viernes, Richard Gere y Alejandra Silva se han dejado ver en Murcia. El matrimonio Gere, junto con el alcalde de Murcia, José Ballesta; el fundador de Fundación Aladina, Paco Arango, y su directora, Isthar Espejo, han participado en el encendido del Gran Árbol de la Navidad de ciudad. Los niños de la Fundación Aladina han sido los encargados de encender las luces en una Plaza Circular abarrotada de miles de personas.

La presencia del actor se debe por tanto a un gran evento solidario. Los pequeños pacientes oncológicos del hospital Virgen de la Arrixaca están apadrinados por el matrimonio Gere-Silva.