La entusiasta opinión de Richard Gere sobre la sanidad pública española El actor y su esposa, Eugenia Silva, pasan unos días en nuestro país para participar en varios eventos de carácter solidario

Richard Gere y su esposa, Eugenia Silva, pasan unos días en España para participar en varios eventos de carácter solidario. En uno de ellos, el actor estadounidense ha dejado este viernes en Murcia su firma sobre la primera piedra del que será el mayor gimnasio hospitalario del país para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer, en el marco de un acto que ha tenido lugar en el Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca de la mano de Fundación Aladina.

A preguntas de los medios de comunicación, Gere ha puesto en valor la sanidad española frente a la de su país. «Mi mujer es de Galicia y cuando fue a Estados Unidos quedó espantada de que un país rico y poderoso no tuviera un sistema que se ocupase de sus niños», ha dicho, en referencia a los menores con cáncer.

«He vivido en todo el mundo y me parece increíble que los europeos den por sentado este modelo. Hay mucho que aprender de Europa; quizás si tuviéramos un presidente diferente podríamos aprender más de España», ha señalado Gere, para insistir en que el sistema sanitario español ofrece una relación personal sanitario-paciente.

Gere ha manifestado además que «la primera pregunta que te hacen» en su país al llegar a un centro sanitario «es cuál es el número de su tarjeta de crédito», mientras que en España la primera frase que escucha un enfermo que acude a un hospital es: «¿cómo puedo ayudarle».

Se trata, según sus palabras, de «una diferencia esencial» que radica en que el sistema sanitario español está «basado en las emociones», y eso, ha dicho, es también la esencia de Fundación Aladina.

El actor y su mujer, Alejandra Silva, abandonaron nuestro país el pasado mes de octubre tras vivir en Madrid durante un año. El actor calificó esa etapa de su vida como «el mejor momento».

La pareja, que se casó en secreto en 2018, se instaló junto con sus hijos en Madrid para estar cerca de la familia de Alejandra Silva. La familia vivió en una lujosa villa de 1.000 metros cuadrados en una parcela de 10.000, con piscina climatizada y bodega en la exclusiva urbanización de La Moraleja.

Alejandra Silva nació en A Coruña en 1983, es publicista, empresaria y activista en beneficio de la responsabilidad social, con fines como llamar la atención sobre la situación de los niños y mujeres necesitados, menores refugiados o víctimas de la guerra.

Antes de Richard Gere, Alejandra Silva estuvo casada con Govind Friedland, un rico empresario minero, entre 2012 y 2015. La pareja tuvo un hijo en 2012. Adquirieron la antigua residencia de verano del director de cine Franco Zeffirelli en Positano, Italia, y establecieron en ella un hotel de gran lujo llamado Villa Tréville, del que Alejandra se hizo cargo hasta su divorcio.

En junio de 2015, salió a la luz su relación sentimental con Richard Gere,​ con quien se casó en Nueva York en 2018. En agosto de ese mismo año confirmó su embarazo y en febrero de 2019 dio a luz a su segundo hijo, el primero con Gere. En noviembre de 2019 la pareja anunció el segundo embarazo de Alejandra y en abril de 2020 nació su segundo hijo en común.

Al igual que Richard Gere, Eugenia Silva profesa la religión budista.