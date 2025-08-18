Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El periodista Ricardo Medina. APM

Muere el periodista Ricardo Medina, creador de 'España Directo', a los 67 años de forma repentina

El periodista, autor de 'Madrid Directo', ha fallecido a los 67 años de edad de forma inesperado

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:44

Luto inesperado en el mundo de la televisión y en Telemadrid. El periodista Ricardo Medina, quien fuera creador de 'Madrid Directo', un espacio pionero en la pequeña pantalla y que posteriormente ha tenido un sinfín de adaptaciones en todas las cadenas autonómicas y a nivel nacional, ha fallecido a los 67 años de edad.

Ha sido Telemadrid la encargada de dar la noticia a través de sus informativos. «Hoy despedimos a uno de los grandes nombres de Telemadrid, Ricardo Medina. Ha fallecido a los 67 años», empezaba relatando Cristina Ortega en el 'Telenoticias 1'.

«El periodista fue parte del equipo fundador de Telemadrid y el creador de uno de los buques insignia de esta casa, el programa 'Madrid Directo', un programa innovador en los programas informativos y que el pasado año cumplió 30 años de emisión. Actualmente Ricardo Medina dirigía su propia productora. Desde esta casa lamentamos su muerte repentina y mandamos un abrazo a su familia», añadía la presentadora.

Cabe destacar que el pasado año, Ricardo Medina fue condecorado por la Asociación de Prensa de Madrid con el premio APM al Periodista Especializado 2024 coincidiendo con el 30 aniversario de 'Madrid Directo'. Un galardón que recogió de la mano de la Reina Letizia.

También Emilio Pineda, uno de los presentadores de 'Madrid Directo' y que formó parte del primer equipo del formato así como de su versión nacional en TVE ha querido despedirse de su compañero a través de las redes sociales.

