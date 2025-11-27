Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
La diseñadora británica Pam Hogg. Afp

Muere Pam Hogg, la diseñadora de moda que vistió a Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga

La también artista musical escocesa, de la que se desconoce la edad exacta, ha muerto en Londres, donde residía en una residencia

C. P. S.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

Pam Hogg, la diseñadora de moda que vistió a Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga, ha muerto este miércoles, según ha comunicado su familia en un mensaje en redes sociales. La también artista musical escocesa, de la que se desconoce la edad exacta, ha muerto en Londres, donde residía en una residencia.

«El espíritu creativo y el cuerpo de trabajo de Pamela tocó la vida de muchas personas de todas las edades y deja un magnífico legado que continuará inspirándonos, trayendo alegría y desafiándonos a vivir más allá de los confines de la convención», expresa la familia en el comunicado en el que desvelan que las últimas horas de la diseñadora «fueron pacíficas y rodeadas del amoroso cuidado de amigos y familiares queridos».

Pam Hogg, o Pamela, como se refiere la familia, estudió Bellas Artes y Textiles Impresos en la Escuela de Arte de Glasgow, antes de lanzar su primera colección de moda en 1981.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere Pam Hogg, la diseñadora de moda que vistió a Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga

Muere Pam Hogg, la diseñadora de moda que vistió a Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga