Muere la influencer rusa Kristina Belaya en un accidente doméstico

La influencer rusa y estrella de realities Kristina Belaya ha fallecido tras caerse en la ducha de su casa. La creadora de contenido y modelo, conocida como @kris.sd3 en redes sociales, perdió la vida el 30 de mayo en dicho accidente doméstico. La joven, de solo 24 años, concursante de realities televisivos como el show de citas 'Dom-2', fue encontrada inconsciente por su pareja. Aunque su novio llamó inmediatamente a los servicios de emergencias médicas, estos no pudieron hacer nada para salvarla.

La joven sufrió una caída fatal que le provocó una lesión en el cráneo y varios hematomas en el cuerpo. No obstante, no había señales de forcejeo violento, por lo que, de acuerdo a los medios locales que han reportado la noticia, la principal hipótesis de la investigación se decanta por que ha sido un resbalón accidental al salir de la bañera. Todo apunta a que ninguna otra persona estaba presente y que no se ha cometido ningún crimen.

El deceso se produjo a partir de la grave hemorragia cerebral. De hecho, las fuentes policiales locales indican que el golpe fue tan fuerte que la bañera estaba parcialmente derrumbada. Sin embargo, la investigación continúa abierta hasta que se cierren todos los detalles. Estos días, sus publicaciones en Instagram, en los que compartía su día a día con amistades, familia y pareja, se han llenado de comentarios cariñosos, buenos deseos y pésames.