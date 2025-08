María Nelo anuncia su divorcio con Echenique tras 12 años de matrimonio: «Ya era hora de pensar en mí»

J.Zarco Sábado, 2 de agosto 2025, 19:20 Comenta Compartir

Pablo Echenique y María Nelo han estado juntos durante 12 años pero han puesto punto y final a su relación y están tramitando su divorcio. La ya expareja del exdirigente de Podemos ha explicado en 'The Objective' que fue ella quién decidió dar el paso y los motivos que le han llevado a ello.

«Lo de divorciarme lo llevaba pensando un año la verdad, pero se lo dije hace unos meses. Me frenó dar el paso antes porque no estaba segura de si parte de mi deseo de separarme era fruto de mis problemas psicológicos», ha explicado Nelo.

Según ha desvelado, Echenique no se lo tomó bien al inicio: «En ese momento no, pero creo que ahora ya sí. Al final era -y es- lo mejor para ambos. Cuando ya no hay relación como tal y pasas a ser como amigos, es saludable dejarlo ahí. Y al final nos llevamos bien y tenemos una relación de amistad. Han sido muchos años juntos».

Ambos se casaron en 2013 y las razones de su divorcio tienen que ver con la dedicación que necesitaba el político: «Tras tantos años de cuidados, en los que tienes que estar muy pendiente de esa persona, sí que me preocupaba dejarle un poco desamparado. Pero a la vez, pensando en mí y siendo egoísta, también sentía que necesitaba más libertad. Ya era hora de pensar en mí después de tantos años dedicada a atenderlo».

Por último, lanzó una reflexión sobre su relación con él: «Siento que lo puse en primer plano a él y yo me quedé en un segundo lugar. Aunque debo recalcar que él también cuidaba de mí, a su manera, porque yo también soy una persona con discapacidad».

