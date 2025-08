Fernando Romay explica sus problemas para acceder a la pensión: «No coticé a la Seguridad Social cuando jugaba en el Real Madrid»

J.Zarco Valencia Sábado, 2 de agosto 2025, 00:58 Comenta Compartir

El exjugador de baloncesto Fernando Romay, quien tuvo una gran carrera en la que pasó por Real Madrid, CB Zaragoza, OAR Ferrol y la Selección Española, explicó en el programa 'Y ahora Sonsoles' el problema que tiene para acceder a la pensión de jubilación ya que en su día no pudo cotizar a la Seguridad Social.

«No nos dejaban, era imposible. Para participar en los Juegos Olímpicos (JJOO) no podías ser considerado como deportista profesional y eso implicaba que no podías cotizar a la Seguridad Social, no pude cotizar hasta 1993», señaló en el espacio de Antena 3.

Al empezar a cotizar desde 1993 todavía no ha alcanzado la edad necesaria para la pensión: «No cotizábamos porque no nos dejaban, era imposible. Para participar en los Juegos Olímpicos no podías ser considerado deportista profesional y eso implicaba que no podías cotizar a la Seguridad Social. Ojo, sí tributábamos, y no poco, pero se nos consideraba 'amateurs compensados'. Yo no pude cotizar como deportista hasta 1993, que fue cuando el COI abrió la puerta de los Juegos a los profesionales en el baloncesto», señaló en 'Onda Cero'.

«Mucha gente dice '¿Y por qué no os hacíais autónomos?' Porque no podíamos, no había epígrafe. De hecho, nosotros tributábamos como artistas y toreros. Era imposible porque no había epígrafe para hacerlo», aclaraba en 'Y ahora Sonsoles'.

Otro de los problemas que tuvo fue con la sanidad, ya que durante un año pagó las facturas de los hospitales al no estar dentro de la Seguridad Social: «Sabía que luego me iba a llegar una factura, lo pagaba porque contaba con eso, pero no era justo».

