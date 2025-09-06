Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»

Sara Bonillo Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

Acaba de cumplir tres años y ya cuenta con su propio grupo de fans. Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, ha celebrado su tercer cumpleaños este sábado. El jugador del FC Barcelona, muy unido a él y acostumbrado a llevarlo con él a los momentos más especiales de su carrera, le ha dedicado una tierna felicitación a través de instagram.

«Feliz cumpleaños a mi chico. Te amo primer hijo», ha escrito Yamal en su cuenta de Instagram junto a varias fotos con su hermano en algunos de los momentos más destacados, como el día en el que la selección española de fútbol (La Roja) ganó la Eurocopa en 2024. A pesar de tener una diferencia de edad de quince años, Lamine y su hermano, siempre han demostrado que existe una gran complicidad entre ambos.

Con tan poca edad, Keyne ya ha conseguido acaparar la atención en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram. En los vídeos que comparte Lamine, se puede ver a ambos hermanos bailando y jugando juntos, creando momentos de diversión que rápidamente se convierten en virales.

El vídeo más reciente, es del el hermano de Lamine Yamal disparando con una pistola de agua a su madre, Sheila Ebana, que ya acumula casi 110 millones de reproducciones. Otro de los más destacados es el de Lamine presentando el dorsal 10 del FC Barcelona acompañado de su hermano pequeño, su madre, Sheila Ebana y su padre, Mounir Nasraoui.