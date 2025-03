Julio Iglesias sufre un problema de salud «de cintura para abajo»

A. Pedroche Domingo, 30 de marzo 2025, 00:51 Comenta Compartir

Julio Iglesias es uno de los cantantes más importantes en la historia de la música española. Este madrileño es todo un mito de la canción que triunfó internacionalmente y se ha convertido en todo un símbolo de nuestro país. Ahora, Julio ha desvelado que padece un problema de salud. Se trata de un osteoblastoma en la columna, un tumor benigno que le afecta a los huesos y compromete su movilidad.

Lo ha confirmado el periodista Carlos Herrera en el programa 'Poniendo las calles' de COPE, donde ha explicado que el deterioro físico del artista no está relacionado con el accidente de tráfico que sufrió de joven, como muchos piensan, sino con este osteoblastoma.

Herrera es muy cercano al círculo del cantante y ha dado la última hora de su estado de salud. «El problema está en la columna y eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años».

Según el periodista, esta es una declaración del propio cantante que explica su deterioro progresivo. A sus 80 años de edad necesita cuidados médicos constantes, atención de fisioterapeutas y una rutina adaptada. Pero, a pesar del deterioro físico, el artista sigue luchando contra los estragos que deja el paso del tiempo.

Cabe recordar que hace unos meses se rumoreó con su posible retirada de la música. El propio Julio Iglesias tuvo que salir con un comunicado a desmentir dicha noticia: «Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad».