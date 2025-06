Javier Bardem habla del peor momento de Penélope Cruz: «No pude comprender la magnitud de lo que era»

A. Pedroche Martes, 17 de junio 2025, 12:35 Comenta Compartir

Penélope Cruz y Javier Bardem son dos de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional. Ambos han trabajado para grandes directores y en grandes películas. Incluso en alguna ocasión lo han hecho de manera conjunta. La primera vez que coincidieron fue en 'Jamón, jamón', la cinta de Bigas Luna estrenada en 1992. Por aquel entonces Penélope era una joven desconocida para el gran público que comenzaba a hacerse un nombre en la industria. Bardem en cambio ya había tenido algún papel secundario en films como 'Las edades de Lulú' o 'Tacones lejanos'.

Sus carreras despegaron. Llegaron a Hollywood. Bardem incluso ganó un Oscar gracias a su interpretación en 'No es país para viejos'. Fue en el año 2008 cuando volvieron a trabajar juntos en una producción. Woody Allen les escogió para su película 'Vicky, Cristina, Barcelona'. Según ellos mismos cuentan, allí surgió el amor entre ambos. Desde entonces no sólo son dos grandes actores admirados, también una pareja muy mediática.

Ellos siempre han preservado su privacidad. Se casaron en 2010 y se sabe que han tenido dos hijos: Leo y Luna. Precisamente en aquel momento, tras ser padres por primera vez, Penélope Cruz vivió uno de los peores momentos de su vida. Ha sido su marido quien ha hablado de ello en una entrevista para 'The New York Times'. Ha confesado que 'Pé' sufrió una fuerte depresión.

«El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo y era algo muy nuevo para ella», ha explicado el Bardem para el periódico estadounidense. «Ahora está mejor, pero hace 14 años, me preguntaba: '¿Está bien compartir esto con mi esposo? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?'. Desafortunadamente, no pude comprender la magnitud de lo que era. Pero más tarde sí la entendí. Es una mujer increíble. Valiente, fuerte y hermosa y pudo compartirlo», ha matizado.

Esta depresión posparto que padeció Penélope Cruz no había salido a la luz hasta ahora. El actor asegura que no se dio cuenta de lo que estaba pasando su mujer, aunque él ya había pasado por un proceso depresivo tras una relación anterior: «Me sentía desconectado del placer de la vida. Nunca llegué a un punto en que pensara cosas oscuras, sino que estaba triste. Me costó un tiempo salir de ahí».

El peligro de la fama

Bardem asegura en esa misma entrevista que la fama tiene su lado bueno: «Puedes conseguir una mesa cuando los restaurantes estén reservados y puedes conocer gente que admiras«. Sin embargo, también reconoce una parte oscura en cuanto a cómo se relacionan con la gente de alrededor, especialmente en la industria del cine: «Algunos artistas o directores que se han vuelto muy famosos, de repente se encuentran trabajando en su propia burbuja, y se ve que ya no hay conexión».