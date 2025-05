Javier Bardem explica los motivos por los que vive en España y no en Estados Unidos: «Llego a pagar un 70% de impuestos»

A. Pedroche Jueves, 1 de mayo 2025, 18:56 Comenta Compartir

Javier Bardem es uno de los actores españoles más reconocidos en la industria cinematográfica. Desciende de una familia de intérpretes. Sus abuelos maternos, Rafael Bardem y Matilde Muñoz, su madre Pilar Bardem y su hermano Carlos también se han dedicado al cine y al teatro. Javier dio sus primeros pasos muy pequeño. A la edad de cinco años tuvo un cameo en la serie 'El pícaro' junto a su madre. A los once, su primera aparición en una película gracias a un pequeño papel en 'El poderoso influjo de la Luna'. No fue hasta la década de los 90 cuando empezó a hacerse un nombre propio en el cine español gracias a sus interpretaciones en cintas como 'Las edades de Lulú' o la aclamada 'Jamón, jamón'. Aunque sin duda, su gran éxito a principios de los 2000 con 'Los lunes al sol' y 'Mar adentro'.

Desde entonces su carrera fue escalando hasta llegar a Hollywood. En Estados Unidos ha tenido la suerte de trabajar con directores como Woody Allen. Sin embargo, fue con los hermanos Coen con quienes consiguió el premio Oscar a mejor actor de reparto por la película 'No habrá paz para los malvados'. Fue el primer español en conseguirlo. Más allá de su faceta profesional, Javier Bardem también ha sido una figura muy seguida en el mundo del corazón por su relación con Penélope Cruz.

Los dos actores, tras un par de años de relación, se casaron en 2010 y siempre han intentado mantener su privacidad. Se sabe que han tenido dos hijos: Leo y Luna. No suele ser habitual que Bardem hable de su vida personal, pero recientemente lo ha hecho en una entrevista para Cadena Ser. El músico James Rhodes quería conocer los motivos que le han llevado a él y su familia a elegir España como su residencia permanente tras vivir varios años en Estados Unidos.

Javier Bardem ha dicho que no sólo ha elegido residir aquí, sino también «pagar impuestos aquí» y ha explicado las razones. «Están Los Ángeles y Nueva York, que son una locura de impuestos que luego cuando yo trabajo en producciones que son Los Ángeles y Nueva York llego a pagar un 65 o un 70% de impuestos, entre lo de aquí y lo de allí», ha contado.

Tras estas palabras, Rhodes le ha interrumpido para preguntar si alguna vez se ha planteado mudarse a Andorra ya que allí se pagan menos impuestos. La respuesta de Bardem ha sido tajante: «No, no, no».

«¿Qué hay de la cultura norteamericana que no te gusta?», le ha insistido el presentador. «No pertenezco a ella, con todos mis respetos y toda la gratitud de las cosas que me han podido dar y me han dado apoyo y me han ofrecido trabajo, su casa, conozco gente, tengo amigos...Es otro tipo de cultura. Aquí están mis amigos, mi familia, mi raíz, mi idioma, está mi país», ha terminado respondiendo Bardem.

¿Dónde viven Bardem y Penélope Cruz?

Los actores tienen una residencia en la sierra madrileña a apenas 30 kilómetros de la capital. Está en la exclusiva urbanización Valdelagua, junto al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y muy próxima a los municipios de San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo.