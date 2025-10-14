Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
Irene Rosales en una imagen de archivo.
Irene Rosales en una imagen de archivo. E.P

Irene Rosales, de nuevo enamorada de un empresario sevillano de 40 años

La influencer anunció su separación de Kiko Rivera a finales del mes de agosto tras once años juntos y dos hijas en común

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:02

Comenta

Irene Rosales vuelve a estar enamorada. Tras hacer pública su separación de Kiko Rivera el pasado mes de agosto, la influencer ha vuelto a recuperar la ilusión. Según 'Las Mamarazzi', Laura Fa y Lorena Vázquez, Irene estaría conociendo a Guillermo, un empresario sevillano de 40 años, que también se acaba de divorciar y tiene un hijo adolescente.

Ambos se habrían conocido antes de la separación de Irene y Kiko, aunque se desconoce la fecha exacta en la que comenzaron a salir. Sin embargo, algunos testigos aseguran haber visto a Rosales este verano en la playa de Huelva con este chico.

«Es una relación que lleva fraguándose unos meses», señalan. Guillermo vive cerca del domicilio familiar de la expareja y según explican, es una persona tranquila y discreta. «Tiene un perfil más bajo que el de Kiko. Se trata de una persona anónima», aseguraba Lorena Vázquez en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Por su parte, Kiko se ha refugiado en la música y en su trabajo como streamer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  2. 2 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  3. 3 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  4. 4 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  5. 5 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  6. 6

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  7. 7 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  8. 8 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  9. 9 Pánico en Gandia: «El techo de la guardería de mi hija se ha caído y he tenido que ir corriendo a por ella»
  10. 10 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Irene Rosales, de nuevo enamorada de un empresario sevillano de 40 años