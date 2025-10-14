Irene Rosales, de nuevo enamorada de un empresario sevillano de 40 años La influencer anunció su separación de Kiko Rivera a finales del mes de agosto tras once años juntos y dos hijas en común

Irene Rosales vuelve a estar enamorada. Tras hacer pública su separación de Kiko Rivera el pasado mes de agosto, la influencer ha vuelto a recuperar la ilusión. Según 'Las Mamarazzi', Laura Fa y Lorena Vázquez, Irene estaría conociendo a Guillermo, un empresario sevillano de 40 años, que también se acaba de divorciar y tiene un hijo adolescente.

Ambos se habrían conocido antes de la separación de Irene y Kiko, aunque se desconoce la fecha exacta en la que comenzaron a salir. Sin embargo, algunos testigos aseguran haber visto a Rosales este verano en la playa de Huelva con este chico.

«Es una relación que lleva fraguándose unos meses», señalan. Guillermo vive cerca del domicilio familiar de la expareja y según explican, es una persona tranquila y discreta. «Tiene un perfil más bajo que el de Kiko. Se trata de una persona anónima», aseguraba Lorena Vázquez en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Por su parte, Kiko se ha refugiado en la música y en su trabajo como streamer.