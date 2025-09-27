El hijo de María Jiménez vende las joyas de su madre por menos de 90 euros La decisión ha dividido a los seguidores de la cantante, fallecida en 2023

Tras dos años del fallecimiento de la cantante María Jiménez, su hijo Alejandro Sancho alquilaba la casa en la que la cantante pasó sus últimos años, una decisión empujada por motivos económicos y que entre los seguidores del artista ha despertado críticas.

Ahora Sancho ha ido un paso más allá y ha puesto en venta las joyas de María Jiménez en su web oficial. Así lo anunciaba en su cuenta de Instagram que ahora gestiona y en la que publicita las pertenencias de la cantante a un precio que varía desde los 15 a los 90 euros. Se trata de collares de bisutería, algunos hechos a mano, que han tenido una gran aceptación por muchos seguidores, deseosos de tener en su poder un recuerdo de María Jiménez por un módico precio.

Complementos que lució en su momento la artista de se acabó y que pasadas las 24 horas se han agotado la mayoría. Mientras que algunos seguidores aplauden la decisión del hijo, otros lo ponen en el ojo del huracán al tratarse de objetos de un gran valor sentimental para la cantante.

