Ferran Adrià: «Soy una persona que no tiene sueldo, casi no tengo ingresos»

Ferran Adrià ha sido reconocido como uno de los grandes chefs de España. Su gran éxito fue el restaurante 'El Bulli', que llegó a tener tres Estrellas Michelin, y en el que revolucionó la cocina con diversos platos y técnicas innovadoras.

Sin embargo, en 2011 'El Bulli' cerró, en parte por la situación de las trabajadores: «Cuando se casaron y tuvieron hijos, tenían que estar con la familia y eso fue uno de los motivos del cierre de El Bulli», señaló el cocinero en una entrevista.

Catorce años después, ha explicado en el pódcast 'La fórmula del éxito' a qué se dedica en la actualidad. «La vida que llevo a nivel de vivienda, pues vivo en un sitio que está bien que pagué hace tiempo. A nivel de alimentación me cuido mucho y sobre todo porque me gustan los restaurantes, es el único capricho que tengo«, señala.

Asegura que no es una persona con excesivos gastos: «Pero por ejemplo no tengo coche, la ropa que llevo es una ropa normal y cada dos tres años mi mujer me obliga a comprar ropa. Me gusta irme dos o tres viajes al año de vacaciones chulas, pero es verdad que siempre aprovecho alguna invitación que me hacen, algún premio para aprovechar y tal...».

Agrega que «a nivel personal como me dedico a la innovación y me dedico a la vanguardia la gente piensa que soy un tipo raro y tal y soy bastante normal».

Respecto a su carrera profesional, recuerda que durante gran parte de su vida estuvo trabajando de forma desmesurada: «Después hay una hecho especial que la gente tiene que conocer, que yo trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas cada día, 330 días al año. Esto ya sé que la gente trabaja mucho y tal pero no trabaja estas horas. ¿Para qué? Porque yo a los 35 años decidí que a los 50 me quería retirar».

Pero también reflexiona sobre el dinero: «No quería que el dinero fuera algo por lo que yo me moviera, que nunca ha sido mi 'focus', pero sí que comprendí que sin dinero no tienes las necesidades cubiertas, las básicas».

Además, reconoce que actualmente no cuenta con ninguna vía de ingresos tras retirarse a los 50 años: «Hicimos la fundación. Entonces yo ahora soy una persona que no tiene ningún sueldo, casi no tiene ingresos. Porque todos los ingresos van a la fundación». Y añade que «una parte de mi patrimonio ya lo doné con Juli Soler, una parte, a la fundación cuando cerramos el restaurante».

