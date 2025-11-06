Quién es Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo y protagonista de una fuerte polémica El concurso de belleza, que se celebra este año en Tailandia, se encuentra en el ojo del huracán

Andoni Torres y AFP Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:58 | Actualizado 18:16h.

Fátima Bosch, miss México y representante del país en el concurso de Miss Universo ha cobrado un inesperado e indeseado protagonismo en Tailandia, donde se celebra este mes el famoso certamen de belleza.

Más de 120 jóvenes de todo el mundo se han dado cita en Tailandia para competir por el título de mujer más bella del universo. Sin embargo, el certamen ha derivado en una fuerte polémica que incluso ha provocado la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Fátima Bosch, miss México, fue criticada duramente por el director tailandés del certamen Nawat Itsaragrisil. En una transmisión en directo que se ha hecho viral, Nawat cuestionó a Fátima Bosch, e incluso, según puede escucharse, la llamó «tonta» por el aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

En la grabación, se ve que Nawat pidió además la intervención del equipo de seguridad. Bosch, avergonzada, salió de la sala acompañada por miss Irak. La mayoría de las concursantes del concurso se levantaron de sus asientos para retirarse en aparente solidaridad con Bosch, pero se quedaron paralizadas cuando Nawat las amenazó con expulsarlas del certamen.

El escándalo ha llamado la atención incluso de la presidenta Sheinbaum, quien el miércoles dijo que Bosch era un «ejemplo de cómo las mujeres» deben «alzar la voz» ante la agresión. «En los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos», afirmó. «Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: 'No estoy de acuerdo'».

Así es Fátima Bosch

Fátima Bosch, miss México, es una modelo de 25 años originaria del estado de Tabasco. La joven es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

La familia de Fátima tiene una larga trayectoria en los concurso de belleza. Dos de sus tías fueron, al igual que ella, miss Tabasco.

Aficionada a la música y los deportes, Fátima ha explicado en alguna ocasión que a lo largo de su vida ha tenido que enfrentarse al bullying y ha trastorno como el TDAH, un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por síntomas como la falta de atención, hiperactividad e impulsividad, que afectan a la vida diaria; y a la dislexia.

Fátima proviene de una familia acomodada. Su padre es directivo en el sector energético de su país y trabaja como asesor en la petrolera Pemex.

La final del certamen de Miss Universo está prevista para el 21 de noviembre en la provincia de Nonthaburi (Tailandia).

