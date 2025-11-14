El famoso restaurante de Valencia en el que han cenado Juanma Castaño y Helena Condis antes de la boda de Cañizares La pareja estaba invitada al enlace del exguardameta y su pareja Noemí

Santi Cañizares y su novia Noemí se han dado el 'sí, quiero' este viernes 14 de noviembre en Valencia. Al enlace han ido rostros conocidos. Algunos del mundo del fútbol y otros del mundo de la comunicación. Entre ellos está la pareja de periodistas Helena Condis y Juanma Castaño. Los dos trabajan junto a Cañizares en la Cadena Cope.

La pareja ha compartido mediante un storie de Instagram que la noche del jueves estuvieron cenando en un conocido restaurante de Valencia. Se trata de El Poblet, ubicado en la primera planta del número 8 de la calle Correos, a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento.

Cuenta con dos estrellas Michelin. Está dirigido por el chef Luis Valls bajo la supervisión del reconocido chef Quique Dacosta, cuya filosofía culinaria impregna la propuesta del restaurante. La cocina se centra en platos de creación propia de Valls, inspirados en el entorno valenciano, el mar y la huerta.