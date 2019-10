La exmiss Inés Sainz tiene cáncer

«Lo voy a superar». Duro revés para Inés Sainz. La que fuera Miss España 1997 ha revelado que sufre un cáncer de mama. «Pero sé que lo voy a superar», ha declarado la modelo bilbaína, quien no desea dramatizar con el diagnóstico. Sainz tira de humor, incluso, para referirse a una enfermedad que le detectaron en una revisión rutinaria: «Mis amigos y yo llamamos Agustín al tumor porque no estamos nada 'agustín' con él», bromea.

«Sí, tengo cáncer, y no le tengo miedo. La vida me ha hecho un regalo de cumple inolvidable, revelándome algo que ya sabía: que soy la mujer mas afortunada del planeta por estar rodeada de gente maravillosa que me adora. Estaré a vuestra altura; palabra de Miss», ha publicado Sainz en Instagram.

Miss España fue «un cambio radical» para Inés Sainz (Bilbao, 1975). Se coronó en 1997, cuando el certamen de belleza era uno de los mejores trampolines para la fama en nuestro país. «No existía 'Operación Triunfo' ni 'Gran Hermano', así que nosotras éramos muy interesantes para la prensa del corazón». Una 'mochila' que la bilbaína llevaba realmente mal. «Pasé de ser una completa desconocida a no poder salir a la calle sin tener una legión de paparazzis detrás». Así aguantó tres años.

Desapareció del foco mediático y comenzó a trabajar en Unilever como responsable de comunicación. «Trabajaba de 9 a 9 porque tenía que demostrar que además de guapa no soy tonta, que es lo que tiende a pensar todo el mundo». Así estuvo otros tres abriles, cuando tomó la decisión de irse a a Londres un tiempo para reforzar su inglés. A su vuelta, comenzó a trabajar en una de las agencias de comunicación de marcas de lujo más importantes de España. Después, fundó su propia agencia de comunicación.

También hizo sus pinitos en la literatura, llegando a publicar la novela 'Con la miss en los talones'.

Siempre ha tenido buenas palabras para el mundo de las misses. «Jamás viví nada oscuro en el mundo de la moda. Todo lo contrario. A mí solo me ha traído alegrías, amigos y mucho trabajo. Entiendo que puede parecer superficial y despertar muchas envidias que dan fruto a buscar noticias oscuras y feas, pero mi experiencia fue maravillosa», aseguró en una entrevista el pasado mes de diciembre.

Ahora afronta una nueva batalla.