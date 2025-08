El exfutbolista Amavisca le desvela a Calleja a qué se dedica actualmente: «Lo hago porque me gusta»

J.Zarco Valencia Sábado, 2 de agosto 2025, 00:53 Comenta Compartir

Telecinco emitió este jueves una nueva edición de 'Volando voy, volando vengo', en la que Jesús Calleja se desplazó hasta el bonito municipio de Suances, en Cantabria. Allí tenía el objetivo de brindar apoyo al equipo de fútbol femenino de la localidad, llevando a cabo una reforma integral del vestuario que disponen.

Calleja también ha organizado un partido entre los vecinos en el que iba a estar un reconocido exfutbolista español como Emilio Amavisca. El presentador charlaba con el cántabro, que recordaba cómo fueron sus inicios en este deporte.

«Empecé jugando en Laredo y estuve hasta los 18 años hasta que me fichó el Valladolid, en el Real Madrid empecé de delantero, pero según salió Raúl yo me fui para una banda», explicó Amavisca, quien llegó a jugar quince partidos con la selección española y fue oro olímpico en Barcelona 92.

Además, le contó a Jesús Calleja a qué se dedica actualmente: «Hago lo que me gusta ahora, soy el director municipal de la escuela de fútbol de Santander. El fútbol base de verdad, no echamos niños para fichar a otros niños, todos tienen que jugar más o menos lo mismo, si dejan más de dos asignaturas yo les castigo y no les dejo jugar hasta que no las recupere».

Su objetivo es que alguno de los chicos a los que entrena puedan llegar a convertirse en profesionales en algún momento, pero mientras tanto disfruta mucho con su nueva profesión: «Lo hago porque me gusta y me gustaría que alguno de los niños que tenemos allí pudieran vivir lo que he vivido yo».