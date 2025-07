Eva González hace saltar todas las alarmas con una imagen desde el hospital: «Mi cuerpo no responde»

Sara Bonillo Valencia Jueves, 3 de julio 2025, 13:42 Comenta Compartir

Una noticia que nadie esperaba. Después de que Eva González respondiera a los medios de comunicación sobre la detención de su exmarido, Cayetano Rivera, por un altercado con la policía, la modelo ha activado todas las alarmas al revelar en redes sociales que padece un problema de salud.

A través de sus stories de Instagram, la modelo ha compartido una imagen muy seria en un hospital explicando los motivos que le han llevado a ponerse en manos de los médicos. «Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo», confesaba, señalando que el volumen de trabajo y el estrés al que ha estado sometida durante estos últimos días, no ha ayudado mucho.

Por estos motivos, Eva ha acudido a visitar a uno de sus médicos de confianza: «Me ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta manera me vuelvo invencible», explicaba junto a una imagen tumbada en la camilla.