Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse» El artista se ha pronunciado en redes sociales sobre la comparación que hizo de Aitana y Rosalía con Dani Fernández en la gala de Los40 Music Awards

A punto de cumplirse una semana de la celebración de Los40 Music Awards Asatander 2025 en Valencia, Dani Martín se ha visto obligado a aclarar sus palabras sobre dos protagonistas de la noche, Rosalía y Aitana. «En nuestro país es un placer tener artistas como Rosalía, Aitana, Ed Sheeran... Pero, para mí, lo más importante es ver en el escensario a gente como Dani Martín que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro y que... tenemos esperanza. Un aplauso para él«, compartía el artista durante la gala.

Ante el gran revuelo que han provocado estas declaraciones en redes sociales, el artista ha querido aclarar la polémica dejando clara su admiración por las dos artistas: «Hace mucho que decidí hacer oídos sordos a todas las falsas noticias que me afectaban en mi vida privada o pública como artista porque habría necesitado de toda una oficia para poder desmentir, día tras día, el cúmulo de torpezas con las que a mucha gente le gusta levantarse», reconoce Martín en su cuenta de Instagram.

«De Rosalía no hace mucho que decía en una entrevista en 'El Hormiguero' que su capacidad artística era equiparable a la de John Lennon...» recuerda sobre las palabras que le dedicó a su compañera de profesión durante su entrevista con Pablo Motos. «Con Aitana colaboré hace pocos años en su especial de Navidad y hemos compuesto juntos en mi estudio», recordaba. «Desde aquí hago este manifiesto y reconocimiento público de todo el cariño, respeto y admiración que profeso a estas dos grandes artistas. También a todos los periodistas que día a día se esfuerzan por comunicar y contar las cosas como son. A ellas seguro que esta manifestación no les sorprende porque me han visto ovacionarlas de pie y me han escuchado cuando me he acercado a darles mi enhorabuena», añade en el post en el que también ha compartido una fotografía de Rosalía y Aitana durante la gala.

Con estas palabras el artista ha querido aclarar una polémica que le llleva persiguiendo durante una semana.