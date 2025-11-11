El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada El restaurante celebró un evento privado reservado para rostros populares

J.Zarco Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 00:46 Comenta Compartir

Valencia se vistió de gala el pasado viernes 7 de noviembre para celebrar LOS40 Music Awards, la gran fiesta de la música española que reunió a las estrellas del país. Aitana, Rosalía, Ed Sheeran, Dani Fernández, Dani Martín... fueron algunos de los cantantes que estuvieron presentes en el evento celebrado en el Roig Arena.

El show comenzó alrededor de las 20:30 y finalizó alrededor de las 00:00 horas, dejando entre medias grandes actuaciones como la de Aitana junto a Ed Sheeran cantando 'Perfect' o a Rosalía presentando su nuevo disco.

Además de las estrellas de la música, tampoco faltaron rostros conocidos en televisión como Belén Esteban o María Patiño. También estuvieron presentes populares influencers de nuestro país como Lola Lolita, Marta Díaz o Mar Lucas.

Y al finalizar el espectáculo del Roig Arena, muchos quisieron seguir la fiesta en el nuevo local de moda de Valencia, Alegal, el establecimiento que ocupa lo que eran los cines de Aragón. El exclusivo restaurante del chef Dani García también tiene su espacio para el ocio nocturno y en esta ocasión preparó una fiesta privada para las personalidades que acudieron a los 40Music Awards.

Alegal ofreció cena como cada viernes pero una vez finalizó el turno, alrededor de las 00:00 horas, se convirtió en un lugar privado al que solo podían acceder los clientes VIP. En la entrada se podía observar el cartel de los 40 y si preguntabas a la seguridad, no permitían el paso: «Evento privado».

Por tanto, los cantantes más populares, además de los creadores de contenido, se reunieron en su espacio reservado para disfrutar de la noche valenciana y culminar lo que fue una noche grandiosa.

Temas

Rosalía