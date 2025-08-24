Cristina Castaño, actriz de 'La que se avecina', da a luz a su primer hijo a los 46 años La artista ha anunciado la noticia a través de sus redes sociales

María Gardó Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 13:10

Cristina Castaño acaba de dar a luz a su primer hijo a la edad de 46 años. La actriz de 'La que se avecina' anunció su embarazo ya en la recta final. Ahora comienza una nueva etapa ilusionante junto a su bebé, al que ha tenido siendo madre soltera. «Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres precioso… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)», ha dicho muy emocionada en sus redes sociales.

La actriz también ha querido expresar su agradecimiento tras el nacimiento de su hijo: «No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital«. Además tampoco quiso dejar de recalcar a quien ha sido su pilar durante el proceso: »Mención especial a mi hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. Gracias siempre, hermana«, ha escrito la actriz, emocionada por el apoyo recibido en este momento tan especial.

La actriz desveló su embarazo en el programa La Revuelta, al que acudió de invitada en el mes de mayo: «No he tenido tiempo de preparar el regalo y he dicho, si ya vengo yo con regalo incorporado», le dijo a David Broncano con mucho humor mientras mostraba sus curvas.