Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana salpica también a la vicepresidencia: la jueza pide un informe sobre muertos en una residencia
Imagen del año 98 de Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores.

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores: «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto»

El hijo de la duquesa de Alba se pronuncia tras las declaraciones de la modelo con motivo de la publicación de sus memorias

M. Moreno

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:27

'Mar en calma' se presenta como una tempestad para las exparejas de Mar Flores. Ya se sabía que las memorias de la modelo traerían cola incluso antes de que el libro saliese al mercado este miércoles.

Uno de los capítulos más esperados es el que versa sobre Cayetano Martínez de Irujo. El aristócrata se muestra tranquilo, pero molesto por volver a estar en el punto de mira por un pasado que no quiere revivir. El hijo de la duquesa de Alba, volcado en los preparativos de su boda con Bárbara Mirjan, ha querido pronunciarse respecto a las memorias en 'Espejo Público'. «¿Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar sobre Mar Flores», expresa el conde de Salvatierra, que asegura que no tiene ni idea de lo que ha escrito sobre él «porque una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes».

Palabras que muestran el descontento del aristócrata por las declaraciones vertidas por Mar Flores sobre su familia, a la que tacha de clasista porque no consideraban que ella estuviera a la altura por sus orígenes humildes. La duquesa de Alba siempre negó el romance públicamente, y eso que acudieron juntos a la boda de Eugenia, hermana de Cayetano, con Fran Rivera.

Una relación que se vio abocada al fracaso cuando Interviú sacó en portada a la modelo con Alessandro Lecquio en una imagen un tanto comprometida que se tomó dos años antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  3. 3 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  4. 4 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  5. 5 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  6. 6 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  7. 7 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  8. 8

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  9. 9

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  10. 10

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores: «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto»

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores: «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto»