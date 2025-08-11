La casa en la Comunitat que Manolo Escobar tuvo que vender para salir de la ruina: «Fue lo que más le dolió» Su hija Vanessa lo ha recordado en Antena 3

J.Zarco Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 10:22 Comenta Compartir

Manolo Escobar ha sido unos de los cantantes más reconocidos en España. El artista publicó 80 discos a lo largo de su carrera y logró vender hasta 7 millones de copias de su 'Viva España'. Sin embargo, no todo fueron luces en su vida ya que también cayó en la ruina por una inversión mal hecha.

Su hija Vanessa estuvo en 'Y ahora Sonsoles' y desveló qué ocurrió con su padre: «A él le convencieron para invertir en una fábrica de pantalones vaqueros. Era un amigo íntimo suyo el que le convence». Sin embargo, esta persona le engañó y tuvo que afrontar una deuda de 100 millones de pesetas, equivalente a 600.000 euros.

«Él siempre ha confiado mucho en la gente porque el solo entendía de música y de cine. Lo abaló con todo su patrimonio», explicó Vanessa. Esto generó que tuviera que vender su querida casa en la Comunitat: «Le embargaron terrenos en Palma de Mallorca, en Segovia, la casa de la Moraleja. Lo que más de dolió fue perder la casa de Benidorm aunque luego la recuperó gracias a un amigo suyo. Mi padre siguió trabajando y se pudo recuperar».

Su hija explicó cómo logró que volviera a ser suya: «Un amigo suyo le ofreció comprarla en subasta y mi padre se la fue pagando poco a poco. Allí mi padre todavía seguía haciendo cine y ganaba dinero».

Sin embargo, recuerda qué es lo que más ha lamentado Manolo Escobar: «Él decía que le sabía mal no haber podido dejar a sus nietos todas las carreras universitarias pagadas. Él siempre ha vivido con una sonrisa y la deuda la termina de pagar poco antes de morir».

«

Temas

Manolo Escobar