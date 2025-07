La boda secreta de la valenciana Inma Cuesta y Ángeles Maeso: así era el vestido

Sara Bonillo Valencia Lunes, 7 de julio 2025, 00:24 Comenta Compartir

Inma Cuesta ha vuelto a copar todos los titulares, aunque esta vez por ningún proyecto profesional como nos tiene acostumbrados. La valenciana, ha sorprendido a todos sus seguidores desvelando que se ha casado con la guionista Ángeles Maeso.

Lo ha anunciado a través de su perfil de Instagram, donde ha mostrado una fotografía del enlace en las que ambas aparecen vestidas de blanco. «Por todas y todos los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido», escribía la actriz.

Sin embargo, no fue casualidad que eligiera esta fecha para compartir la imagen. Con esta publicación, la actriz quiso rendir homenaje al 20 aniversario de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en España, que entró en vigor el 3 de julio de 2005.

La relación entre la intérprete y la guionista salió a la luz en 2019 y actualmente tienen dos hijos, uno nacido en 2020 y otro en 2023. No obstante, han llevado su noviazgo en la más absoluta privacidad, motivo por el que ha sorprendido que se haya revelado que se han casado.

Quién es Ángeles Maeso

Ángeles Maeso es guionista y productora. Junto con Inma Cuesta fundó Loba Loba, una empresa independiente dedicada a difundir trabajos audiovisuales centrados en la mujer. Maeso, formada en Cataluña y en Cuba en materia de cine, fue también directora de Prime Video, profesora universitaria, Coordinadora de Producción y Ejecutiva de Desarrollo Series TV y productora ejecutiva de Blue vista, una plataforma digital. En 2009 ganó el premio al mejor proyecto de Canal + por La Recolectora, que se exhibió en el festival internacional de Gijón.

