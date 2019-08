Bertín Osborne llama «indocumentados, iluminados y mamarrachos» a los que le tachan de machista El cantante recomienda «que las feminoides de pancarta se vayan a la embajada de Irán» LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 22 agosto 2019, 16:08

Bertín Osborne no da tregua a los usuarios de Twitter, que han vuelto a encenderse con sus últimas declaraciones colgadas en vídeo en la red social dirigidas «a todos esos que hablan de mis declaraciones sin haberlas oído enteras«. Se refería el cantante y presentador a la publicación de una entrevista en la que ponía en duda la necesidad del movimiento feminista en España: »Lo que he dicho es que me gustaría que estos iluminados me digan un derecho fundamental que tengamos hoy los hombres y no las mujeres en este país«, continua.

En el vídeo, de unos dos minutos, argumenta: «Hay más juezas que jueces, hemos tenido varias vicepresidentas del Gobierno, ministras, defensoras del pueblo y alcaldesas. En ámbitos como el deporte, hacen cosas que no hacían antes, juegan al fútbol, y además muy bien, son boxeadoras, están en el Ejército, en la Guardia Civil...... ¿dónde está el problema?».

Visiblemente molesto, el presentador llama «mamarrachos» a los que le critican y carga contra «el payaso del (diputado Gabriel) Rufián o la Julia Otero de turno», para terminar recomendado «a todas esas feminoides de pancarta que hay en España a que se vayan a las puertas de la embajada de Irán, donde todavía lapidan a las mujeres y donde tienen que ir acompañadas porque no se fían como ellas y las visten de brujas». Sin embargo, Osborne critica que «eso no se hace porque no es progre»

En un segundo vídeo colgado a continuación, el presentador de 'Mi casa es la tuya' advierte: «No me saqués el tema de la violencia de género porque yo soy mucho más beligerante que vosotros. Si por mí fuera a esos cobardes de mierda los colgaba de las pelotas. Seguro que eso no lo harías vosotros porque sois muy progres«, concluye.