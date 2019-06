Belén Esteban se deja ver el día de su boda La televisiva ha participado en el programa 'Solicialité' de Telecinco LAS PROVINCIAS Sábado, 22 junio 2019, 16:46

La televisiva Belén Esteban se casa este sábado con Miguel Marcos en una de las consideradas bodas más mediáticas del año, que tendrá lugar en la finca La Vega del Henares. La ceremonia estará blindada con inhibidores de drones y prohibición de móviles a los 290 invitados, entre los que estarán sus compañeros del programa de Telecinco, incluidos los tres presentadores (Jorge Javier, Carlota Corredera y Paz Padilla). Pese a la exclusiva contraída con la revista 'Hola', han trascendido algunos detalles (ninguno de los dos trajes que lucirá) del enlace, a donde Esteban quiere que los invitados vayan sin parejas y ellas, de largo.

La colaboradora televisiva ha hablado antes del enlace para el programa 'Socialité' (también de Telecinco) que presenta su compañera María Patiño, quien se ha emocionado durante la conexión. «Estoy muy emocionada pero he podido dormir», ha manifestado Esteban, que ha recordado la figura de su padre. «Dónde esté, estará en primera fila viéndome», ha afirmado. La ceremonia está prevista para las 19.30 horas de la tarde y se espera que a partir de las 18 horas vayan llegando los invitados.

El programa tuvo un detalle con Belén Esteban y le dio un regalo. Mientras lo abría, la novia estaba muy nerviosa y se emocionó al abrirlo: «Es un colgante de San Judas Tadeo. Me lo voy a poner. Hoy no, pero me lo voy a poner», indicó.