Aumenta la preocupación por el estado de salud de Carme Chaparro tras la publicación de su última foto en el hospital: «Un día más, un día menos» La periodista ha compartido una imagen desde la cama del hospital en el que permanece ingresada

Sara Bonillo Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:19

Continúa la preocupación por el estado de salud de Carme Chaparro. La presentadora, que sufre el Síndrome de Ménière, un trastorno del oído interno que causa episodios recurrentes de vértigo severo, pérdida de audición fluctuante, acúfenos y sensación de presión o plenitud en el oído, sigue ingresada en el hospital desde el pasado mes de octubre.

«Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la rea… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma. Ya en planta», arranca la publicación que ha compartido Chaparro en redes sociales y en la que muestra su mano con una vía desde la cama de un hospital.

La periodista, que ya está en planta tras dos pasos por quirófano, explica que está ausente de las redes sociales por recomendación médica, pero ha querido agradecer las muestras de cariño que ha recibido. «Abro el móvil desde hace muuuucho y tengo muuuuchos mensajes de cariño. Pero estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré. Un día más. Un día menos. Volveré. Sanidad Pública!!!!! Y perdón por no contestar. Ni a los WhatsApp», concluye.

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de mensajes de apoyo para la periodista, tantos de sus seguidores, como de algunos compañeros de profesión. Chenoa, Raquel Sánchez Silva, o Jesús Vázquez son algunos de los compañeros de televisión que le han deseado una pronta recuperación a Chaparro